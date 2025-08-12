물 2ℓ 건강에 해롭다?…'저속노화' 정희원·신장내과 교수 "과장됐고 공포감 유발"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

정희원 "개인적 주장, 생명 위협될수도" 우려

'저속노화'로 유명한 정희원 박사(서울시 건강총괄관)가 분당서울대학교병원 신장내과 전문의 김세중 교수와 함께 "하루 2ℓ 물을 마시면 건강이 나빠진다"는 주장에 대해 반박했다. 콩팥 기능이 정상인 경우, 몸이 필요에 따라 소변량을 조절하기 때문에 목이 마를 때 물을 섭취하는 게 가장 적절한 방법이라는 설명이다.

정희원 박사(서울시 건강총괄관)가 분당서울대학교병원 신장내과 전문의 김세중 교수와 함께 "하루 2ℓ 물을 마시면 건강이 나빠진다"는 주장에 대해 반박하는 라이브 방송을 진행했다. 정 박사 유튜브 채널

정 박사는 11일 저녁 자신의 유튜브 채널에서 김 교수와 함께 라이브 방송을 진행했다. 김 교수는 대한신장학회 이사이자 전해질고혈압연구회장을 맡고 있다.

정 박사가 라이브방송을 진행하게 된 건 최근 분석 화학자인 이계호 충남대 명예교수는 "하루 2ℓ 물을 마시면 건강이 나빠진다"는 주장 때문이다.

지난 6일 방영된 '유 퀴즈 온 더 블럭' 방송 장면. tvN 유튜브 캡처

이 명예교수는 지난 6일 tvN 예능프로그램 '유 퀴즈 온더 블록'에서 "물을 안 먹어서 건강이 나빠지는 사람이 있고, 물을 먹어서 건강이 나빠지는 사람이 있다"고 했다. 또 "채소, 과일이 좋다고 너무 많이 먹고 저염식도 극단적으로 하는 경우가 있다"며 "이 같은 경우 저나트륨 혈증에 의한 심장마비로 밤중에 돌연사할 수 있다"고 경고했다.

이에 대해 정 박사는 "저는 이 영상을 세 번 봤다"며 "어떤 분을 비하하려는 의도는 전혀 없다"고 강조했다. 다만 "호기심이나 공포를 유발해서 관심을 끌려고 하는 것이 문제"라며 "알고리즘으로 퍼진 것들이 진실이 돼버린다는 데 문제의식이 많다"고 설명했다.

이어 "많은 분이 (영상의 내용을) 분별하셔서 소화하셨겠지만 그렇지 않은 분도 있을 수 있다"며 "개인적인 주장일 수 있는 내용이 어떤 분들께는 생명의 위협이 될 수도 있다"고 했다.

"2ℓ 수분 제한은 과장된 표현"

이 분야 권위자로 꼽히는 김 교수는 2ℓ 수분 섭취량이 건강에 악영향을 끼칠 수 있다는 주장은 적절하지 않다고 짚었다. 김 교수는 "(수분 섭취량)이 2ℓ를 넘기면 건강의 위협을 받는다는 표현은 과장이지 않을까 싶다"며 "숫자 자체가 공포감을 유발하는 경향이 있는데 그럴 필요는 없다"고 했다.

김 교수는 "콩팥 기능이 건강하면 알아서 해준다"면서 "콩팥은 몸에 물이 부족하면 하루에 소변량을 500㏄ 정도로 조절하고, 반대로 물이 너무 많으면 콩팥이 알아서 내보내는데 하루 12ℓ까지 소변량을 늘려가는 것이 생리적으로 가능하다"고 말했다

김 교수는 "환자가 어떤 질병 상태를 가지고 있느냐에 따라 권장하는 수분량은 조금씩 다르다. 그래서 질병에 대한 이해도 있어야 한다"고 했다. 그러면서 말기 신부전 투석 환자나 저나트륨 혈증 환자 등을 제외하고는 수분 섭취량을 제한이 필요한 경우는 거의 없다고 설명했다.





'칼륨은 이뇨제고 칼륨이 많이 들어간 채소나 과일을 많이 먹으면 저나트륨 혈증에 빠진다'는 취지의 이 명예교수 주장에 대해서는 "맞지 않는 표현"이라며 "칼륨을 많이 먹으면 콩팥에서 나트륨을 흡수하는 기전이 블록되기 때문에 나트륨이 빠져나가는 기전은 있다"고 했다. 다만 "나트륨 이뇨가 되었을 때 너무 과도하지 않게 하는 기전이 말단에 있기 때문에 칼륨을 많이 먹는다고 해서 저나트륨 혈증이 생겼다는 보고는 전세계에서 없다"고 했다.





윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr

