경계현 "과학기술인에게 한국은 매력적이지 않아"

삼성전자 출신이 국가 이공계 인재유출 방지책 마련나서

과학기술인재 유출 방지 및 유치 대책 마련 민관합동 TF 출범

인공지능(AI) 시대에 초봉 40만불의 받고 미국 실리콘 밸리로 떠나는 이공계 인력 유출을 막기 위한 방안을 찾기 위해 민관이 머리를 맞댔다. 삼성전자에서 반도체를 담당했던 경계현 고문이 중심을 맡는다. 경 고문이 주도하는 인재 정책은 오는 9월 중 발표된다.

경계현 삼성전자 고문이 12일 열린 회의에서 모두발언하고 있다. 사진=백종민 테크 스페셜리스트

과학기술정통부는 12일 광화문 과기자문위에서 과학기술인재 유출 방지 및 유치 대책을 마련하기 위한 민관합동 태스크포스(TF)의 첫 회의를 열었다. TF는 구혁채 과기정통부 1차관과 경 고문이 공동위원장으로 활동한다. 경 위원장은 과기정통부의 위원장 위촉 요청에 흔쾌히 응한 것으로 알려졌다.

이번 TF는 글로벌 인재 확보 경쟁이 치열해지는 가운데 젊은 과학기술 인재들이 국내에서 성장할 기반을 마련하고, 국가 전략에 필요한 해외 우수 인재를 유치하기 위한 범부처 민관 협력체다.

경 위원장은 모두발언에서 한국의 잠재성장률이 2040년에는 0%까지 하락할 수 있다는 전망을 언급하며, "경제성장의 핵심 요소인 노동·자본·생산성 중 노동과 자본 투자가 모두 둔화한 상황에서, 혁신을 통한 생산성 향상이 유일한 해법"이라고 강조했다. 그는 "혁신의 중심은 결국 사람"이라며, 젊은 과학기술 인재 유출 문제의 심각성을 지적했다.

그는 국내 젊은이들이 의사 등 일부 직종에 몰리거나, 한국에서 성장한 과학기술 인재들이 해외로 떠나 돌아오지 않는 현실을 언급하며, "과학기술인에게 한국은 매력적이지 않다"는 평가가 원인이라고 했다. 의사는 법적 지위와 사회적 존중, 안정된 소득이 보장되지만, 과학기술인은 그런 면에서 부족하고, 해외에서는 자유·다양성·이직 용이성 등 매력적인 환경이 제공된다고 비교했다. 경 위원장은 "기업 차원에서도 다양한 접근 방법을 마련할 수 있지만, 궁극적으로 정부와 민간이 함께 실천 가능한 전략을 만들어야 한다"고 말했다.

정부 분야 위원장인 구 차관도 "지금 이 순간에도 해외 대학·기업·연구소의 제안을 받아 이직을 고민하는 인재들이 있을 것"이라며 "오늘 회의가 이공계 진로를 선택한 국내외 인재들에게 대한민국에도 미래가 있다는 확신을 주는 출발점이 돼야 한다"고 말했다. 그는 "각 부처가 원팀이 돼 정부가 쓸 수 있는 모든 카드를 총동원해야 한다"며 "과기정통부도 민간위원들과 머리를 맞대 완성도 높은 대책을 만들겠다"고 덧붙였다.

TF에는 과기정통부를 비롯해 기획재정부, 교육부, 법무부, 국방부, 산업통상자원부, 보건복지부, 중소벤처기업부, 특허청 등 9개 부처 실장급 인사와 과학기술자문회의, 미래인재특별위원회, 화학연구원 등의 전문가 총 23명이 참여한다.





과기정통부는 TF를 통해 9월까지 구체적인 실행 방안을 마련하고, 이를 새 정부의 '제1호 인재 정책'으로 추진할 계획이다.





백종민 테크 스페셜리스트 cinqange@asiae.co.kr

