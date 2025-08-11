낙서로 다시 얼룩진 경복궁, 9시간 만에 제거했지만…(종합)

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

블라스팅과 레이저 클리닝으로 오염물 제거

2년여 전에도 낙서로 곤욕 치른 경복궁

국가유산청장 "훼손행위 절대 용납하지 않겠다"

낙서로 또 한 번 얼룩진 경복궁이 9시간 만에 제모습을 되찾았다.

경복궁 광화문 석축 낙서를 제거 중인 보존 처리 전문가들[사진=국가유산청 제공]

AD

국가유산청은 11일 오후 5시께 경복궁 광화문 석축의 낙서 제거 작업을 마쳤다고 밝혔다. 정소영 유물과학과 과장은 "블라스팅과 레이저 클리닝으로 오염물을 제거하고, 아크릴 물감을 활용해 색을 보정했다"고 설명했다. 블라스팅은 미세 알갱이를 압축공기와 함께 분사해 오염 물질만 깎아내는 기법, 레이저 클리닝은 얼굴 점을 빼듯 색소를 제거하는 기술이다.

국가유산청에 따르면 김모(79)씨는 이날 오전 8시 10분경 광화문 석축에 낙서하다가 인근을 순찰하던 궁능유적본부 경복궁관리소 소속 근무자에게 발견돼 경찰에 인계됐다. 경찰은 김씨를 현행범으로 체포해 조사 중이다.

김씨는 광화문에 있는 홍예문 세 개 가운데 좌측과 중앙 사이에 있는 무사석(武沙石·홍예석 옆에 층층이 쌓는 네모반듯한 돌)에 검은 매직으로 글을 썼다. '국민과 세계인에 드리는 글'이라고 적은 뒤 그 아래에 '트럼프 대통령'이라고 쓰던 중 경복궁관리소 관계자에게 적발됐다. 글자가 적힌 범위는 가로 약 1.7ｍ, 세로 0.3ｍ다.

가림막이 설치된 경복궁 광화문 석축 낙서 현장[사진=국가유산청 제공]

국가유산청은 곧장 가림막을 설치하고 국립고궁박물관 유물과학과 소속 보존 처리 전문가들을 동원해 낙서를 제거했다. 약품만으로 지워지지 않아 하루 대여 비용이 상당한 레이저 기기까지 동원했다. 정 과장은 "지난 아픈 경험으로 제거 방법을 빠르게 결정해 작업 시간을 단축할 수 있었다"고 말했다.

경복궁은 2년여 전에도 낙서로 곤욕을 치렀다. 2023년 말 10대 청소년이 '낙서하면 300만원을 주겠다'는 말을 듣고 경복궁 영추문과 국립고궁박물관 주변 쪽문에 스프레이 낙서를 남겼다. 국가유산청은 이 흔적을 지우는 데 약 1억3100만원을 썼다.

미성년자에게 낙서를 사주한 30대 남성은 중형을 선고받았으며, 10대 낙서범 역시 장기 2년, 단기 1년 6개월의 실형을 선고받았다. 사건이 벌어진 지 얼마 되지 않아 모방 범죄를 저지른 20대 남성에게도 징역형의 집행유예 판결이 내려졌다.

낙서 제거 작업을 마친 경복궁 광화문 석축[사진=국가유산청 제공]

낙서는 지워졌지만 국가유산 관리에는 적신호가 켜졌다. 경복궁 낙서 사건 이후 야간 순찰을 확대하고, 외곽 담장을 비추는 폐쇄회로(CC)TV를 증설했으나 또 다른 낙서를 막지 못했다.

국가유산청은 엄정 대응한다는 방침이다. 허민 국가유산청장은 "우리 직원들이 수시로 확인하고 모니터링하면서 낙서 재발을 막고 있다"며 "우리 문화유산을 훼손하는 행위를 절대 용납하지 않겠다"고 말했다.





AD

현행 '문화유산 보존 및 활용에 관한 법'에 따르면 문화유산에 낙서를 한 사람에게는 원상 복구 명령을 내릴 수 있으며 복구에 필요한 비용을 청구할 수 있다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>