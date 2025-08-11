의정부시, AI 로봇 '세정의'와 함께 이색 지방세 홍보

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 의정부시(시장 김동근)는 지난 8일 의정부역 대합실에서 인공지능(AI) 로봇 '세정의'와 함께 이색적인 지방세 홍보 행사를 진행해 시민들의 큰 관심을 모았다.

시민들이 지난 8일 의정부역 대합실에서 열린 인공지능 로봇 '세정의'와 함께 이색적인 지방세 홍보 행사에서 관심을 보이고 있다. 의정부시 제공

이날 세정의와 시 세정과 직원들은 의정부역을 찾은 시민들에게 주민세 납부의 달과 지방세 전자송달 및 자동이체 신청 제도를 적극 안내했다.

세정의의 친근한 외형과 직관적인 안내 방식을 접한 시민들은 로봇 화면을 직접 터치해 필요한 세금 정보를 확인했으며, 세정의와 기념사진을 찍는 등 높은 관심을 보였다.

주민세 개인분은 오는 31일까지 1만1000원을 납부해야 하며, 전자송달과 자동이체를 사전에 신청한 납세자는 1600원이 할인된 9400원을 납부하게 된다.





이교재 세정과장은 "로봇 세정의를 활용한 새로운 시도에 호응해 주신 시민 여러분께 감사드린다"며 "앞으로도 시민들에게 도움이 되는 정보를 쉽고 직관적으로 전달하겠다"고 말했다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

