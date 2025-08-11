금호타이어 노사, '2025년 단체교섭' 돌입

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

광주공장 화재사고 수습 합의 후 교섭 첫 발

광주공장 화재사고 수습을 위해 노사 합의를 마친 금호타이어(대표 정일택)가 올해 임금교섭에 돌입했다.

11일 금호타이어에 따르면 이날 오후 노사는 '2025년 단체교섭' 상견례를 갖고 본격 교섭을 시작했다.

11일 정일택 금호타이어 대표이사와 박래필 금속노조 광주전남지부 수석부지부장을 비롯한 교섭위원들이 단체협상 상견례를 진행하고 있다. 금호타이어 제공

상견례에는 정일택 대표이사 사장과 박래필 금속노조 광주전남지부 수석부지부장을 비롯해 사측 대표위원인 김명선 생산기술총괄 부사장, 노조 측 황용필 대표지회장 등 16명이 참석했다. 노사 교섭위원 소개와 대표이사 및 교섭 대표위원의 인사말, 위임장 교환 등 순으로 진행됐다.

정일택 대표이사는 "사원 모두가 자부심을 느낄 수 있는 회사, 다시 한 번 일어서는 금호타이어를 만들어 가기를 희망한다"며 "이번 교섭이 위기를 기회로 바꾸는 전환점이 되길 바란다"고 말했다.

사측 대표위원인 김명선 생산기술총괄 부사장은 "전무후무한 초유의 사태를 겪고 있는 금호타이어는 노사가 머리를 맞대고 함께 문제를 풀어야 한다"며 "회사의 생존과 미래는 우리의 선택과 실행에 달려있다"고 밝혔다.

황용필 대표지회장은 "이번 단체교섭은 노사 간 성실하고 속도감 있게 됐으면 한다"면서 "회사의 큰 결단이 있었으면 한다"고 말했다.





한편, 금호타이어는 지난 5월 발생한 광주공장 화재사고 노사 간 협의를 통해 광주공장 재건 합의안을 발표했다. 구성원 고용보장을 전제로 올해 내 광주1공장 가동, 함평 신공장 생산 시설 건설, 광주공장 부지 매각 후 증설 등을 골자로 한다.





