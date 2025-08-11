대구 공사·공단 4곳 임직원 20명, 경남 합천서 수해복구 구슬땀

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

대구도시개발공사 등 참여

배수로 정비·토사물 제거



대구도시개발공사(사장 정명섭)는 지난 7일 경남 합천군 지역에서 집중호우 피해 복구 지원활동을 펼쳤다고 11일 밝혔다.

이번 지원활동은 대구시 산하 4개 공사·공단이 협력해 특별재난지역으로 선포된 피해지역의 조속한 복구와 주민들의 일상 회복을 돕기 위해 마련됐다.

대구지역 공사공단 4곳의 임직원들이 최근 물난리를 겪은 경남 합천을 찾아 수해복구에 구슬땀을 흘리고 있다.

이날 대구도시개발공사를 비롯해 대구공공시설관리공단, 대구교통공사, 대구농수산물유통공사 등 4개 기관 임직원 20여명이 참여해 토사물 제거, 배수로 정비, 집기류 정리 등 현장 복구 작업에 구슬땀을 흘렸다.

대구도시개발공사, 대구공공시설관리공단, 대구교통공사는 기관별 100만원씩, 총 300만 원 상당의 긴급 구호물품을 피해지역 주민들에게 전달했다.

정명섭 대구도시개발공사 사장은 "이번 대구시 공사·공단 연합 봉사활동이 피해지역 주민들의 생활 안정에 조금이나마 도움이 되었기를 바란다"며 "앞으로도 기관 간 협력을 강화해 지방공기업으로서 사회적 책임을 충실히 이행하겠다"고 말했다.





대구도시개발공사는 이번 수해복구 지원 외에도 2025년 경북 산불 피해 성금 전달 및 현장 지원, 2023년 예천 수해복구 지원 등 국가적 재난 발생 시마다 기부와 봉사활동을 지속적으로 이어오고 있다.





영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr

