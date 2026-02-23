본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

'비행기 9000편 결항'에 "집밖 나가지마라" 경고…폭설 비상 걸린 美 동부

서지영기자

입력2026.02.23 13:17

수정2026.02.23 13:26

시계아이콘01분 30초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

美동부 '역사적 블리자드' 강타
뉴욕시, 최대 70㎝ 폭설 예상
비상사태 선포…도로 통제·휴교령 발령

미국 동부 지역에 22∼23일(현지시간) 폭설과 강풍을 동반한 강력한 겨울 폭풍이 예보되면서 도시 전역에 비상이 걸렸다. 뉴욕과 보스턴 등 주요 도시에는 블리자드(눈 폭풍) 경보와 함께 비상사태가 선포됐고, 학교 휴교령과 도로 통제 조치도 잇따라 내려졌다. 당국은 긴급 상황이 아니라면 외출을 삼가 달라고 거듭 권고하며 주민들에게 각별한 주의를 당부했다.


'비행기 9000편 결항'에 "집밖 나가지마라" 경고…폭설 비상 걸린 美 동부 뉴욕시에서 폭풍이 몰아치는 가운데 제설차가 눈을 치우고 있다. 로이터연합뉴스
AD

항공 9000편 결항…사실상 마비

강력한 눈 폭풍이 예보되면서 항공사들은 이틀간 약 9000편의 운항을 취소했다. 항공편 추적 사이트 플라이트어웨어에 따르면 미 동부시간 22일 오후 5시 기준 항공사들은 이날 국내선·국제선 3700여 편의 운항을 취소했다. 23일에도 4800편가량이 추가로 결항되며 이틀간 취소 항공편은 9000편에 육박했다. 22일 하루에만 2만편이 지연되는 등 항공 운항 차질은 눈덩이처럼 불어났다. 기상 상황에 따라 결항 규모는 더 늘어날 가능성도 있다.


공항별로는 뉴욕과 보스턴 일대가 직격탄을 맞았다. 23일 기준 존 F. 케네디 국제공항은 출발편의 85%가 취소됐고 라과디아 공항은 95%가 결항됐다. 보스턴 로건 국제공항 역시 출발편의 92%가 취소됐으며 뉴어크 리버티 국제공항도 77%가 운항을 멈췄다. 사실상 공항 기능이 마비 상태에 들어간 셈이다.


'비행기 9000편 결항'에 "집밖 나가지마라" 경고…폭설 비상 걸린 美 동부 눈폭풍 경보 내려진 뉴욕시의 라과디아 공항. AFP연합뉴스

한국 항공사들도 영향을 피하지 못했다. 대한항공과 아시아나항공, 에어프레미아 등은 뉴욕·보스턴과 인천을 오가는 일부 항공편을 취소한 상황이다.


'역사적 블리자드' 강타'…5400만명 영향권

미 국립기상청(NWS)에 따르면 22일 오후부터 강한 바람과 폭설을 동반한 강한 눈 폭풍이 미 남동부를 제외한 동부 해안 도시들을 강타하고 있다. 초속 20∼30ｍ의 강풍을 동반한 강한 눈 폭풍은 23일 저녁까지 뉴욕, 필라델피아, 보스턴 등 미 북동부 주요 도시 일대에 영향을 미칠 전망이다.


이들 지역은 22일 아침부터 23일 저녁까지 블리자드 경보가 내려진 상태다. 뉴욕시에 블리자드 경보가 내려진 것은 2017년 3월 이후 9년 만이다.


'비행기 9000편 결항'에 "집밖 나가지마라" 경고…폭설 비상 걸린 美 동부 제설차가 브루클린 다리의 눈을 치우고 있다. 로이터연합뉴스

미 기상청은 이번 눈폭풍의 폭풍이 워낙 거세 보스턴과 프로비던스 사이 역대급의 파괴적인 눈폭풍이 강타할 것이라고 전했다. 이어 "강풍과 눈은 가로수를 쓰러뜨리고 전신주를 파괴해 장기적인 정전 사태를 불러올 수 있다"고 경고했다. 그러면서 "그런 종류의 습설이 강풍과 합쳐서 공격해오는 눈폭풍이 가장 피해가 크고 두려운 대상"이라고 강조했다.


기상청은 또 강풍으로 눈이 흩날리며 시야가 급격히 차단되는 '화이트아웃' 현상이 나타날 수 있다고 경고했다. 이 경우 운전자는 방향 감각을 상실할 수 있어 이동이 극도로 위험해진다. 기상청은 미 동부 주민 약 5400만명이 눈 폭풍의 영향권에 들 것으로 추산했다.


비상사태 선포…여행·이동 자제 당부

폭풍 영향권에 든 각 주와 지방자치단체는 잇따라 비상사태를 선포, 자동차 주행이나 여행을 피하라고 권고했으며 23일 임시 휴교령을 내렸다. 조란 맘다니 뉴욕시장은 긴급 기자회견에서 "최근 10년 새 이 정도 규모의 겨울 폭풍은 없었다"며 22일 오후 9시부터 23일 정오까지 응급차량과 필수 서비스 차량을 제외한 일반 차량의 도로 통행을 금지한다고 밝혔다.


지금 뜨는 뉴스

AD

뉴욕시에는 23일까지 최대 70㎝의 폭설이 내릴 가능성이 있다고 예보됐다. 캐시 호컬 뉴욕주지사도 전날 비상사태를 선포하고 "이번 폭풍은 역사적인 수준이 될 수 있다"며 "집에 머물러 달라"라고 당부했다.




서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

이슈
부동산AtoZ
  • 26.02.2213:03
    '다주택' 71번 '투기' 31번…李대통령 SNS로 읽는 정책 신호
    '다주택' 71번 '투기' 31번…李대통령 SNS로 읽는 정책 신호

    이재명 대통령이 최근 한 달간 X(엑스·옛 트위터)에 올린 부동산 관련 글에서 가장 많이 등장한 단어는 '다주택(다주택자 포함)'으로 71회였다. 국정 최고책임자인 대통령이 특정 키워드를 반복적으로 꺼내는 것은 그 자체로 정책 방향을 시장에 알리는 신호로 읽힌다. 정부 부동산 정책의 무게 중심이 실거주 목적을 벗어난 투기적 다주택자 규제에 놓여 있음을 시사하는 대목이다. 22일 아시아경제가 이 대통령이 지난달 23일부

  • 26.02.2009:59
    서울 소형 아파트 거래 비중 40% 넘겨…다주택자도 먼저 던진다
    서울 소형 아파트 거래 비중 40% 넘겨…다주택자도 먼저 던진다

    서울 아파트 거래에서 전용면적 60㎡ 이하 소형 아파트가 차지하는 비중이 40%를 넘어섰다. 소형 면적 선호 현상에 대출 규제까지 겹친 결과로 풀이된다. 20일 국토교통부 실거래가 공개시스템을 분석한 결과 지난달 전체 서울 아파트 거래 가운데 전용 60㎡ 이하의 거래 비중이 42.8%로 집계됐다. 지난해 10월까지만 해도 비중은 39.9%로 40%를 밑돌았지만 이후 상승세를 그려 지난해 12월엔 44.8%로 4.9%포인트 오르기도 했다. 소

  • 26.02.2008:19
    "유산? 내가 다 쓰고 간다"…"실버타운? 내 돈 쥐고 '보증금 0원' 호텔 살란다"
    "유산? 내가 다 쓰고 간다"…"실버타운? 내 돈 쥐고 '보증금 0원' 호텔 살란다"

    대한민국 상위 1%를 위한 하이엔드 시니어 레지던스 시장이 달아오르고 있다. 호텔신라·롯데호텔·현대건설 등 대기업들이 잇따라 사업에 뛰어들었고 정부도 2024년 '시니어 레지던스 활성화 방안'을 발표하며 민간 공급 확대에 나섰다. 하지만 정작 자산가들 사이에서는 자금 유동성을 두고 셈법이 복잡하다. 실버타운 특성상 현금 수십억 원을 보증금으로 묶어둬야 하는 기회비용 때문이다. 이런 가운데 보증금 없이, 연령 제한

  • 26.02.1815:06
    "세금 무서워" 서울 고가 매물 쏟아지는데…팔리는 건 '15억 이하'
    "세금 무서워" 서울 고가 매물 쏟아지는데…팔리는 건 '15억 이하'

    정부가 '거주 목적 외' 주택 보유에 대한 세제 혜택을 단계적으로 회수하겠다고 밝히면서 서울 아파트 매물이 빠르게 쌓이고 있다. 다만 늘어나는 매물만큼 거래가 따라붙지는 못하는 모습이다. 대출 규제로 매수 여력이 제한된 데다 '다주택자 양도소득세 중과 유예' 종료일이 다가올수록 매물이 늘어 가격이 추가 하락할 수 있다는 관망 심리가 확산한 영향으로 풀이된다. 18일 부동산 빅데이터 업체 아실에 따르면 전일 기준 서

  • 26.02.1807:00
    수도권 집값 상승 지방으로 퍼질까…기대 심리 '쑥'
    수도권 집값 상승 지방으로 퍼질까…기대 심리 '쑥'

    서울을 비롯한 수도권에서 주택 가격 상승이 주춤한 가운데 지방 부동산 시장이 점차 살아나고 있다. 주택사업자들이 바라보는 지방 부동산 경기 전망도 큰 폭으로 개선된 것으로 확인됐다. 18일 주택산업연구원이 주택사업자를 대상으로 한 설문조사에 따르면 2월 비수도권 주택사업경기전망지수는 전월보다 16.0포인트 상승한 93.3으로 전망됐다. 주택사업 경기가 좋아질 것으로 보는 기준선인 100보다 여전히 낮은 수치지만 같은

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.02.2310:59
    정성장 "김여정 VS 김주애 권력투쟁 가능성 희박"
    정성장 "김여정 VS 김주애 권력투쟁 가능성 희박"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD ■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(2월 20일) ※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 북한의 9차 당대회가 19일 개막했습니다. 최근 김정은 위원장의 딸 김주애의 세습과 관련해서 9차 당대회에서

  • 26.02.2015:42
    김윤형 "송영길 100% 전대 출마", 하헌기 "전략공천 해야"
    김윤형 "송영길 100% 전대 출마", 하헌기 "전략공천 해야"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 여러분 안녕하십니까. 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘은 하헌기 더불어민주당 전 부대변인과 김윤형 전 국민의힘 부대변인 모시고 핫이슈 관련해서 얘기 나누도록 하겠습니다. 소종섭 :민주당 얘기 좀 해볼까요? 송영길

  • 26.02.1915:25
    '젊은 서양인들'이 한국에 몰려온다
    '젊은 서양인들'이 한국에 몰려온다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 요즘 거리를 다니다 보면 외국인들이 많이 눈에 띈다. 어느 순간 그렇게 됐다. 서울이 뉴욕의 축소판이 된 것 같은 느낌이 들 때가 있다. 이 많은 외국인은 어디서 왔을까? 법무부 출입국 외국인정책본부의 통계월보에 따르면

  • 26.02.0511:23
    박원석 "전한길, 이석기보다 훨씬 더 위험"
    박원석 "전한길, 이석기보다 훨씬 더 위험"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 박원석 전 국회의원(2월4일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘은 박원석 전 의원과 함께 여러 가지 이슈들 짚어보도록 하겠습니다. 박원석 : 네, 안녕하십니까. 소종섭 : 오늘 장

  • 26.02.0314:25
    장성철 "한동훈의 알파와 오메가는 배지"
    장성철 "한동훈의 알파와 오메가는 배지"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 장성철 공론센터 소장(2월 2일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. 장성철 공론센터 소장과 함께 여러 가지 이슈들 짚어보도록 하겠습니다. 이재명 대통령 SNS 정치, 지난주 토요일부터 오늘 오전까지 9개를 올렸습니다.

이시각 랭킹 뉴스

13:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기