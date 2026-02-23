'비행기 9000편 결항'에 "집밖 나가지마라" 경고…폭설 비상 걸린 美 동부

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

美동부 '역사적 블리자드' 강타

뉴욕시, 최대 70㎝ 폭설 예상

비상사태 선포…도로 통제·휴교령 발령

미국 동부 지역에 22∼23일(현지시간) 폭설과 강풍을 동반한 강력한 겨울 폭풍이 예보되면서 도시 전역에 비상이 걸렸다. 뉴욕과 보스턴 등 주요 도시에는 블리자드(눈 폭풍) 경보와 함께 비상사태가 선포됐고, 학교 휴교령과 도로 통제 조치도 잇따라 내려졌다. 당국은 긴급 상황이 아니라면 외출을 삼가 달라고 거듭 권고하며 주민들에게 각별한 주의를 당부했다.

뉴욕시에서 폭풍이 몰아치는 가운데 제설차가 눈을 치우고 있다. 로이터연합뉴스

항공 9000편 결항…사실상 마비

강력한 눈 폭풍이 예보되면서 항공사들은 이틀간 약 9000편의 운항을 취소했다. 항공편 추적 사이트 플라이트어웨어에 따르면 미 동부시간 22일 오후 5시 기준 항공사들은 이날 국내선·국제선 3700여 편의 운항을 취소했다. 23일에도 4800편가량이 추가로 결항되며 이틀간 취소 항공편은 9000편에 육박했다. 22일 하루에만 2만편이 지연되는 등 항공 운항 차질은 눈덩이처럼 불어났다. 기상 상황에 따라 결항 규모는 더 늘어날 가능성도 있다.

공항별로는 뉴욕과 보스턴 일대가 직격탄을 맞았다. 23일 기준 존 F. 케네디 국제공항은 출발편의 85%가 취소됐고 라과디아 공항은 95%가 결항됐다. 보스턴 로건 국제공항 역시 출발편의 92%가 취소됐으며 뉴어크 리버티 국제공항도 77%가 운항을 멈췄다. 사실상 공항 기능이 마비 상태에 들어간 셈이다.

눈폭풍 경보 내려진 뉴욕시의 라과디아 공항. AFP연합뉴스

한국 항공사들도 영향을 피하지 못했다. 대한항공과 아시아나항공, 에어프레미아 등은 뉴욕·보스턴과 인천을 오가는 일부 항공편을 취소한 상황이다.

'역사적 블리자드' 강타'…5400만명 영향권

미 국립기상청(NWS)에 따르면 22일 오후부터 강한 바람과 폭설을 동반한 강한 눈 폭풍이 미 남동부를 제외한 동부 해안 도시들을 강타하고 있다. 초속 20∼30ｍ의 강풍을 동반한 강한 눈 폭풍은 23일 저녁까지 뉴욕, 필라델피아, 보스턴 등 미 북동부 주요 도시 일대에 영향을 미칠 전망이다.

이들 지역은 22일 아침부터 23일 저녁까지 블리자드 경보가 내려진 상태다. 뉴욕시에 블리자드 경보가 내려진 것은 2017년 3월 이후 9년 만이다.

제설차가 브루클린 다리의 눈을 치우고 있다. 로이터연합뉴스

미 기상청은 이번 눈폭풍의 폭풍이 워낙 거세 보스턴과 프로비던스 사이 역대급의 파괴적인 눈폭풍이 강타할 것이라고 전했다. 이어 "강풍과 눈은 가로수를 쓰러뜨리고 전신주를 파괴해 장기적인 정전 사태를 불러올 수 있다"고 경고했다. 그러면서 "그런 종류의 습설이 강풍과 합쳐서 공격해오는 눈폭풍이 가장 피해가 크고 두려운 대상"이라고 강조했다.

기상청은 또 강풍으로 눈이 흩날리며 시야가 급격히 차단되는 '화이트아웃' 현상이 나타날 수 있다고 경고했다. 이 경우 운전자는 방향 감각을 상실할 수 있어 이동이 극도로 위험해진다. 기상청은 미 동부 주민 약 5400만명이 눈 폭풍의 영향권에 들 것으로 추산했다.

비상사태 선포…여행·이동 자제 당부

폭풍 영향권에 든 각 주와 지방자치단체는 잇따라 비상사태를 선포, 자동차 주행이나 여행을 피하라고 권고했으며 23일 임시 휴교령을 내렸다. 조란 맘다니 뉴욕시장은 긴급 기자회견에서 "최근 10년 새 이 정도 규모의 겨울 폭풍은 없었다"며 22일 오후 9시부터 23일 정오까지 응급차량과 필수 서비스 차량을 제외한 일반 차량의 도로 통행을 금지한다고 밝혔다.





뉴욕시에는 23일까지 최대 70㎝의 폭설이 내릴 가능성이 있다고 예보됐다. 캐시 호컬 뉴욕주지사도 전날 비상사태를 선포하고 "이번 폭풍은 역사적인 수준이 될 수 있다"며 "집에 머물러 달라"라고 당부했다.





서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr

