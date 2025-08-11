박형덕 시장 “외국인·다문화가족 정착 지원…현장 중심으로 강화”

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

동두천시, 외국인주민·다문화가족 생활밀착형 지원 확대

이민사회지원팀 신설…생활현장 중심 정착 지원사업 다각도 추진

경기 동두천시(시장 박형덕)가 외국인 주민과 다문화가족의 안정적인 지역사회 정착을 위해 2024년 10월 신설한 이민사회지원팀을 중심으로 다방면의 정책을 추진하고 있다.

초록우산 후원금 전달식. 동두천시 제공

AD

11일 동두천시에 따르면 시는 가족센터 연계사업뿐 아니라 자체 기획사업, 민관 협력사업, 경기도 주관 과제를 유기적으로 결합해 종합적인 지원체계를 구축했다.

특히 올해부터 생활 밀착형 신규 사업이 본격화되면서 외국인 주민들의 실질적인 불편 해소와 자립 기반 강화에 기여하고 있다.

시는 가족센터를 중심으로 결혼이민자 방문교육서비스, 언어발달지원, 통번역서비스, 이중언어 환경 조성 등 다양한 특화사업을 꾸준히 운영해 왔다.

이를 통해 다문화가정 자녀의 정서·언어·사회성 발달을 체계적으로 돕고 있으며, 부모교육과 자녀생활지원, 이중언어 학습 프로그램은 자녀들의 학교 적응과 성장에 실질적인 도움을 주고 있다.

또한 결혼이민자를 위한 한국어 교육, 맞춤형 취업지원, 중도입국 자녀의 사회 적응 프로그램, 지역주민과의 문화 이해·소통 프로그램도 활발히 운영해, 자립 역량 강화와 지역사회 통합 기반을 넓혀가고 있다.

올해부터 시가 기획한 신규 사업이 본격 추진되고 있다.

이중언어교실. 동두천시 제공

주요 사업으로는 ▲찾아가는 생활쓰레기 배출 교육 ▲운전면허 취득 지원 ▲취학안내문 발송 ▲ 가정통신문 통번역 서비스 등이 있다.

'찾아가는 생활쓰레기 배출 교육'은 외국인 근로자가 밀집한 관내 기업체를 직접 찾아가 분리배출 방법을 안내하는 현장형 교육 사업이다.

올해 총 4개 기업, 103명이 참여했으며, 생활민원 예방과 지역 공존 기반 마련에 실질적인 성과를 거둔 모범사례로 평가받고 있다.

'운전면허 취득 지원'은 외국인 주민과 기초생활수급자 등 취약계층을 대상으로 면허학원과 연계한 종합 지원 프로그램이다.

현재 외국인 6명, 내국인 4명을 선정해 운영 중이며, 정주 여건 개선과 취업 기회 확대, 사회 통합적 형평성 제고라는 이중 효과를 기대하고 있다.

'가정통신문 통번역 서비스'는 관내 어린이집, 유치원, 초·중·고등학교에서 발송되는 가정통신문을 영어, 베트남어, 중국어 등으로 번역 제공하는 사업이다.

교육기관의 요청을 받아 번역을 진행하며, 결혼이민자 통·번역가 양성과정 수료 인력이 참여해 실무 경험을 쌓는 기회도 함께 제공하고 있다.

동두천시는 경기도 주관 사업도 성실히 수행하고 있다.

올해 1월에는 미등록 외국인 아동 취학안내문 발송을 완료했으며, 2026년 시행 예정인 '공적 확인제도'(출생등록이 어려운 미등록 아동의 신분증 발급 지원)에 대비한 사전 준비를 진행 중이다.

다문화가족캠프. 동두천시 제공

또한 초록우산어린이재단과 협력해 운영 중인 '미등록 이주배경 아동 보육료 지원 사업'은 보육 사각지대에 놓인 미등록 아동 34명에게 매월 보육료를 지원하며 공공-민간 협력 기반의 아동 돌봄 모델로 자리잡고 있다.

시는 앞으로도 민간기관과의 협력을 통해 공동 대응 체계를 지속적으로 확대해 나갈 방침이다.





AD

박형덕 동두천시장은 "우리 시는 가족센터 연계사업, 시 자체 기획사업, 민관협력사업, 도 주관 과제를 유기적으로 추진하며 종합적인 정착지원 체계를 구축하고 있다"며 "앞으로도 외국인 주민과 다문화가족이 지역사회 구성원으로서 안정적으로 살아갈 수 있도록 현장 중심의 실효성 있는 정책을 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.





동두천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>