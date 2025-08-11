전북은행, AI 추천 적립식펀드 이벤트 실시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

전북은행이 '나의 완벽한 AI비서와 함께 하는 적립식펀드 이벤트'를 시행한다고 11일 밝혔다

전북은행 애플리케이션(앱) JB쏙뱅크를 통해 제공하고 있는 '로보어드바이저 서비스'는 고객의 투자성향을 기반으로 인공지능(AI)이 펀드 상품 2~4개로 포트폴리오 추천 후 사후관리 서비스를 제공하는 것으로, 'AI추천포트폴리오'와 'AI투자챌린지' 등 2종이 있다. AI추천포트폴리오는 고객 투자성향 진단 결과를 바탕으로 글로벌 자산배분 포트폴리오를, AI투자챌린지는 목표금액과 기간을 반영한 최적의 포트폴리오를 추천한다.

10월31일까지 진행하는 이번 이벤트에선 두 서비스에 30만원 이상 가입하고 12개월 이상 자동이체(30만원) 설정 시 롯데백화점 상품권 10만원과 배달의 민족 상품권 5만원, 10만원 이상 가입하고 12개월 이상 자동이체(10만원) 설정 시에는 스타벅스 아이스아메리카노 한 잔에 자동응모되며 12월 중 추첨 통해 지급할 예정이다.





전북은행 관계자는 "로보어드바이저 서비스를 통해 투자자의 성향에 따라 맞춤형 포트폴리오를 제공함으로써 복잡한 금융상품을 간단하고 효율적으로 운용할 수 있다"며 "앞으로도 전북은행은 고객 니즈에 맞는 다양한 서비스를 제공하기 위해 최선을 다할 것"이라고 말했다.





