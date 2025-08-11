삼양 '불닭소스', 美 아시아 레스토랑 '판다 익스프레스' 뚫었다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

10월 7일까지 미국 10개 도시서 한정 판매

'다이너마이트 스위트 앤 사워 치킨'출시

삼양식품은 불닭 브랜드의 '불닭소스'가 미국 최대 아시안 외식 브랜드 '판다 익스프레스'와 파트너십을 체결했다고 11일 밝혔다.

이번 협업을 통해 출시된 신메뉴 '다이너마이트 스위트 앤 사워 치킨'은 튀긴 양념치킨에 붉은 피망과 양파를 더해 웍에서 볶고 여기에 '불닭 특제 소스'로 마무리한 메뉴다. 그동안 판다 익스프레스에서 선보인 요리 중 가장 매운 요리로 평가받는다.

회사 측은 "해당 메뉴를 위해 사용된 '불닭 특제 소스'는 불닭 브랜드와 판다 익스프레스가 공동 개발에 나설 정도로 공을 들였다"면서 "불닭 소스의 강렬한 매운맛과 광둥식 스위트 앤 사워 소스의 환상적인 조화 아래 매우면서도 새콤달콤한 매력을 지닌 것이 특징"이라고 설명했다. '다이너마이트 스위트 앤 사워 치킨'은 미국 내 10개 도시의 일부 판다 익스프레스 매장에서 오는 10월 7일까지 한정 판매할 예정이다.

이번 협업을 시작으로 삼양식품은 북미를 넘어 전 세계 매운맛 마니아층을 겨냥한 글로벌 확장 전략을 본격화할 계획이다.

판다 익스프레스 관계자는 "불닭 소스의 전설적인 매운맛이 판다 익스프레스의 인기 메뉴를 새롭게 탄생시켰다"라며 "젠지 세대를 비롯해 매운맛을 즐기는 고객들이 '다이너마이트 스위트 앤 사워 치킨'의 대담하고 폭발적인 맛에 열광할 것으로 기대한다"고 말했다.





한편 1983년 미국 캘리포니아에서 시작된 판다 익스프레스는 현재 2500개 이상의 매장을 운영하며 미국 최대의 아시안 다이닝 브랜드다.





임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr

