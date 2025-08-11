이 대통령, 또럼 서기장 국빈만찬 연다…최태원 등 재계총수도 참석

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

11일 저녁 이 대통령, 또럼 서기장 만찬

정의선 회장, 구광모 회장, 신동빈 회장 참석

또 럼 베트남 당 서기장 내외가 10일 서울공항에 도착 후 이동하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령 내외가 또럼 베트남 공산당 서기장의 국빈 방한을 기념해 11일 저녁 국빈만찬을 주최한다.

강유정 대통령실 대변인은 이날 서면 브리핑을 통해 만찬에 이 대통령 내외를 포함한 정·재계 인사 등 66명이 참석한다고 밝혔다. 대통령실에서는 강훈식 비서실장과 위성락 국가안보실장 등 주요 참모들이 참석하고 구윤철 경제부총리 겸 기획재정부 장관을 포함한 정부 각료들도 자리할 예정이다. 제21대 국회 한-베 의원친선협회장을 지낸 김태년 더불어민주당 의원과 제22대 국회 외교통일위원장인 국민의힘 김석기 의원도 만찬 명단에 포함됐다.

민간에서는 주요 재계 총수들이 참석한다. 최태원 SK그룹 회장 겸 대한상공회의소 회장, 정의선 현대자동차그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 신동빈 롯데그룹 회장이 참석 대상이다. 강 대변인은 "베트남에 활발히 진출해 온 재계 인사들"이라고 언급했다. 강호동 농협중앙회장과 정상혁 신한은행장, 이정훈 서울반도체 대표이사와 최진식 심팩 회장 겸 한국중견기업연합회장도 동석한다. 또 베트남 정부로부터 훈장을 받은 박항서 전 베트남 축구 국가대표팀 감독과 현지에서 큰 인기를 얻은 안재욱 배우가 만찬에 함께한다.

베트남 측에서는 또럼 서기장과 응오 프엉 리 여사, 응우옌 주이 응옥 당 중앙감찰위원회 위원장, 르엉 땀 꽝 공안부 장관, 판 반 장 국방부 장관 등 55명이 참여한다.

만찬은 양국 국가가 차례로 연주된 후 이 대통령의 만찬사와 건배 제의로 시작된다. 이어 또럼 서기장의 답사와 건배 제의가 진행되고 만찬과 환담이 이어진다. 만찬 음식은 경북 봉화 특산물을 활용해 준비된다. 강 대변인은 경북 봉화는 고려 말 한반도에 정착한 베트남 왕자 이용상의 후손 화산 이씨까 한국전쟁 후 정착한 지역이라고 설명했다. 건배주로는 지난해 대한민국 주류대상 한국와인 부문에서 대상을 받은 '오미로제 연'이 선정됐다.





만찬이 끝나면 '경기시나위 오케스트라'와 베트남 전통현악기 단버우 연주자인 양바오칸의 협연, 베트남 국립전통극단의 전통 쩨오 공연이 펼쳐진다. 이후 한국의 뉴에이지 거장인 피아니스트 이루마가 대표곡을 연주한다. 이루마는 클래식 애호가인 또럼 서기장 내외가 가장 만나고 싶어 하는 대한민국 음악가로 꼽은 인물로 알려졌다.





송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr

