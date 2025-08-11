안산시 "불합리한 규제 바꿀 아이디어 찾습니다"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

내달 19일까지 '규제혁신 아이디어 공모전' 개최

경기도 안산시는 다음 달 19일까지 '2025년 안산시 규제혁신 아이디어 공모전'을 개최한다.

이번 공모전은 시민과 소상공인, 자영업자, 청년 등이 일상에서 체감하는 불합리한 규제를 발굴하고 개선하기 위한 것이다.

공모 분야는 ▲기업의 경영활동 제약 해소 ▲시민의 일상 불편 개선 ▲지역 발전을 위한 규제 합리화 등 시민 삶을 둘러싼 전 분야의 규제 개선안을 포함한다. 다만 단순 민원이나 진정, 타 제안제도를 통해 이미 제출된 의견은 접수 대상에서 제외된다.

안산시민이거나 관내 기업·기관·단체에 소속된 경우 누구나 참여할 수 있다. 참가 희망자는 안산시청 누리집 '새소식' 란에서 제안신청서를 내려받아 작성 후 전자우편 또는 우편으로 제출하면 된다. 자세한 사항은 안산시청 누리집을 확인하거나 시청 기획예산과로 문의하면 된다.

시는 제출된 아이디어를 대상으로 심사를 거쳐 12월 중 수상작을 발표할 계획이다. 시민 공모의 경우 ▲최우수상 1명(50만 원) ▲우수상 1명(30만 원) ▲장려상 2명(각 10만 원) 등 총 6명을 선정한다. 수상자에게는 안산시장 명의의 표창도 수여한다.





선정된 아이디어는 내부 검토를 거쳐 자치법규 개선 과제 및 중앙부처 건의 등 실제 규제 개선 과제로 반영한다. 도원중 안산시 기획경제실장은 "공모전을 통해 불합리한 규제를 적극적으로 찾아내 현장 중심의 실효성 있는 개선 방안을 마련하겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

