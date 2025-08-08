남양주시, 수시 대비 수험생 맞춤형 1대 1 입시상담 진행

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

학생개별 진로진학 설계지원으로 성공적인 대입준비

경기 남양주시(시장 주광덕)는 지난 1일부터 정약용도서관에서 수험생을 대상으로 '2026학년도 대입 수시 대비 1:1 전략컨설팅'을 운영하고 있다고 8일 밝혔다.

남양주시가 지난 1일부터 정약용도서관에서 수험생을 대상으로 '2026학년도 대입 수시 대비 1:1 전략컨설팅'을 운영하고 있다. 남양주시 제공

이번 컨설팅은 본격적인 수시전형 준비를 맞아 수험생의 학업 성취도와 희망 진로에 맞는 전략 수립을 지원하기 위해 마련됐다. 전문가와의 심층 상담을 통해 개인에게 맞는 수시 진학 전략을 설계하도록 돕는데 목적이 있다.

컨설팅은 1·2·8·9일 총 4일간 운영되며, 일정별로 8~12명의 전문 입시 컨설턴트가 참여해 1:1 대면 상담을 진행한다.

앞선 두 차수에 총 126명이 참여했으며, 시는 9일까지 총 228명의 수험생을 지원할 계획이다.

상담은 일반 수험생은 물론 예체능 전형과 교육취약계층 대상자까지 포함해 맞춤형 진학지도를 제공한다. 내신과 모의고사 성적, 학생부 등을 바탕으로 △목표 대학 및 학과 추천 △전형요소 분석 △면접 대비 전략 등을 종합적으로 안내해 수험생과 학부모 모두에게 높은 만족도를 얻고 있다

컨설팅에 참여한 한 수험생은 "생각보다 더 좋은 방향을 제시해줘서 앞으로 무엇을 공부해야 할지 명확해졌고, 의지도 생겼다"며 "수시 지원에 대한 고민이 많았는데 많은 도움이 됐다"라고 소감을 전했다.





시는 향후 △9월 'AI면접질문 컨설팅' △11월 '하반기 진로·진학컨설팅' △12월 '정시컨설팅'을 추진할 예정이다.





남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

