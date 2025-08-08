확 바뀐 외국인 비자 아세요?… 경남정보대, '외국인 인력양성' 재직자 교육

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경남정보대학교가 외국인 인력을 활용토록 기업 재직자를 교육하는 프로그램을 가동 중이다.

경남정보대는 RISE사업단 주관으로 지난 5일 부산 강서구 미음산업단지 내 기업 경영진 및 실무자를 대상으로 '외국인 인력 활용 전략과 비자 제도' 관련 재직자 교육을 실시했다고 8일 알렸다.

이번 교육은 미음산단 내 부곡스텐레스 교육장에서 진행됐다. 리녹스, 성진스틸, 동서열처리, 부산연구개발특구본부, 중소벤처기업진흥공단 부산지역본부 등 관계자 15명이 참여했다. 교육은 외국인 인력의 안정적인 고용과 체계적인 수급 전략 수립을 위한 정책과 제도 안내, 대학의 외국인 인력 양성 전략 및 기업 지원 방안 공유 등으로 진행됐다.

외국인 고용과 관련된 비자 제도, 고용허용 기준, 제도변화 방향, 실무적용 시 유의사항 등을 중심으로 강의가 진행됐고 다양한 현장 사례를 바탕으로 한 실질적인 질의응답이 이뤄져 참가자들의 큰 호응을 얻었다.

이날 함께한 부산연구개발특구본부와 중소벤처기업진흥공단 부산지역본부는 지역 기업의 외국인 인력 안정 정착과 효율적 경영을 위한 협력 방안을 공유하며 지산학 협력을 통한 인력 확보 전략 수립과 대학의 기업지원 기능 강화를 위한 RISE사업에 적극 협력하겠다는 뜻을 전했다.

경남정보대는 미음산업단지뿐만 아니라 지역의 타 산업단지 내 기업 및 유관기관과 협력해 현장 문제 해결형 재직자 교육과 기업 맞춤형 지원을 강화할 계획이다. 또 유학생의 안정적 정착과 외국인 인력 채용 연계 기반을 더 확대해 나갈 계획이다.





임준우 산학부총장(RISE사업단장)은 "지역 산업체 수요를 반영한 실무 중심의 고도화된 교육을 지속 운영해 기업의 전략적 인력 운용과 대응 역량을 키우도록 힘을 쏟겠다"고 힘줬다.

경남정보대가 연 외국인 인력양성을 위한 지역기업 재직자 교육.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr

