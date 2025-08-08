이랜드리테일, 5만원 구매 5000원 쿠폰 드려요…'여름마감·가격마감' 대규모 할인 행사

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

대구경북권 이랜드리테일(동아백화점·NC아울렛)이 여름 시즌을 맞아 '여름마감, 가격마감 이득위크' 대규모 할인 행사를 펼친다. 이번 행사는 오는 13일부터 19일까지 7일 동안 대구경북권을 비롯한 전국 이랜드리테일 전 지점에서 동시에 진행된다.

이랜드리테일 측은 매년 여름 시즌마다 진행하는 정기 프로모션의 일환으로 전국 공통 쿠폰 이벤트, 지점별 특화 사은행사, 다양한 생활·패션·식품 특별 할인전 등 풍성한 혜택을 마련했다고 밝혔다.

전국 공통 사은 프로모션으로는 12일 오후 6시부터 13일까지 '8월 파이널 쿠폰' 이벤트가 마련돼있다. 이랜드의 이멤버 앱을 통해 5000원 쿠폰을 다운로드할 수 있으며, 13일부터 17일까지 5일간 전국 매장에서 패션 또는 모던 상품을 5만원 이상 구매하면 활용 가능하다.

대경권의 지점별로도 다양한 특화 행사들이 펼쳐진다. 대구 수성점에서는 13일 단 하루, 패션관에서 20만원 이상 구매 시 스타벅스 1만원권을, 패션·모던·식품관에서 10만원 이상 구매고객에게 롤링핀 베이커리 또는 더카페 5000원권을 증정한다. 또한 지하 2층 바이킹 스크린 파크골프 오픈 기념으로 4층 골프 브랜드에서 5만원 이상 구매한 고객에게 파크골프 18홀 이용권도 선물한다.

대구 쇼핑점과 수성점에서는 '로엠걸즈', '더데이걸', '애니바디' 등 인기 브랜드가 참여하는 최종가 여름특가전을 비롯해, 럭셔리 여성의류·영캐주얼·남/여성 및 골프웨어, 아동 브랜드 등 계절과 연령을 아우르는 특별행사가 동시에 준비된다.

쇼핑점에서는 '더레노마', '발렌시아', 'KL' 여성의류 사계절 상품전과 '게스', 'NC베이직' 등 캐주얼 브랜드의 여름 특가전도 만날 수 있다. 수성점에서는 이헌영 단독 사계절 상품대전과 '슈펜' 시즌오프전, '헤이린뉴욕' 핫썸머 특별전, '치크', '밀리밤' 등 아동 래쉬가드 세트 특가전 등이 진행된다.

대경권 식품매장 행사는13일부터 3일, 5일간 또는 7일간 열린다. 복숭아, 샤인머스캣, 군위 자두, 1등급 한우, 노르웨이 연어 등 제철 식재료를 한정특가로 선보이고, 행사기간 중 매일 오후 5시에는 '퇴근런' 타임세일도 병행한다. 동시에 2025 대한민국 수산대전 및 경기도 중소기업 상생특가, 킴스클럽 수입식품 컬렉션, 2득템 행사, 오프라이스 및 애슐리 상품 특가전 등 다양한 프로모션이 풍성하다.

모던하우스 전 지점(동아쇼핑, 수성, 강북, NC엑스코, 경산점)에서는 여름마감 테마세일과 함께 저속노화 주방템, 베딩·베개 시리즈, 조리용기 세트 등 인기 생활용품 할인도 함께 진행되고 있다.





이랜드리테일 관계자는 "올해도 다양한 브랜드와 고객 맞춤형 사은행사, 초특가 상품전을 통해 여름 시즌 이득을 극대화할 수 있도록 준비했다"며 "전국과 지역을 아우르는 프로모션을 통해 폭넓은 혜택을 제공할 것"이라고 밝혔다.





