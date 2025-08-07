경기도 한우 고급육 평가대회, 안성 곽근원 농가 '대상'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

㎏당 6만3000원 낙찰…일반 경매가보다 3배 높아

경기도, 8일 용인 '그릴마스터' 행사서 시상식

우수상 이천축협 김용주 농가…우수브랜드 가평축협

경기도는 7일 도드람안성축산물공판장에서 열린 '제7회 경기 한우 고급육 평가대회'에서 안성시 곽근원씨 농가의 한우를 올해 경기도 최고 고급육으로 선정했다고 밝혔다.

경기도가 7일 도드람안성축산물공판장에서 열린 '제7회 경기 한우 고급육 평가대회'에서 안성시 곽근원씨 농가의 한우를 올해 경기도 최고 고급육으로 선정했다. 경기도 제공

이번 대회는 농협경제지주(주) 경기본부가 주관하고 경기도, 경인지구축협운영협의회, 전국한우협회 경기도지회 후원으로 도내 한우 농가와 축협 관계자가 참석한 가운데 진행됐다.

도내 축협과 브랜드업체의 추천을 받은 16개 시군 49농가 54두가 출품됐으며, 축산물품질평가원과 한국종축개량협회 소속 심사위원들이 도체 등급평가(95%)와 농장환경평가(5%)를 기준으로 공정하게 심사했다.

평가 결과 ▲대상에는 안성축협 곽근원 농가 ▲우수상은 이천축협 김용주 농가 ▲장려상 3점은 김정윤, 황원민, 정웅진 농가 ▲우수브랜드 분야에는 가평축협 잣고을 한우, ▲특별상(청춘예찬)은 견연종 농가가 각각 수상의 영예를 안았다.

특히, 대상 한우는 출하체중 942kg, 등급 1++A, 도체중 620kg으로 kg당 6만3000원에 낙찰되어 일반 경매가(1만9624원/kg)보다 월등히 높은 가격으로 뛰어난 품질을 입증했다.

시상식은 오는 8일 용인에서 개최되는 그릴마스터 행사와 함께 진행되며, 도는 이번 대회에 크게 기여한 유공자와 단체에 대해서도 표창을 수여할 계획이다.





이은경 경기도 동물방역위생과장은 "한우의 우수성을 널리 알릴 수 있는 다양한 기회를 마련해 소비자에게 안전하고 품질좋은 축산물을 공급할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

