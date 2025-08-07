플랫폼 공동개발 나선 車동맹…GM은 픽업, 현대차는 소형차

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

현대차-GM, 5개 차종 플랫폼 공동개발

각자 강점 분야 개발 역할 나눠 시너지

현대차그룹과 제너럴모터스(GM)가 협력 동맹의 구체적인 로드맵을 공개했다. 양사는 각자의 강점과 기술력을 바탕으로 5개 차종의 플랫폼 공동 개발에 나서며, 역할 분담을 통해 상호 보완적 협력을 구체화하고 있다. 중·대형 픽업트럭에 강점을 가진 GM은 중형 픽업트럭 개발을, 소형차와 전기차 분야에서 경쟁력을 갖춘 현대차는 소형차 개발을 주도한다.

7일 현대차그룹과 GM은 중형 픽업과 소형 픽업, 소형 승용, 소형 스포츠유틸리티차량(SUV) 등 4개 차종과 전기 상용 밴 1개 차종을 공동 개발한다고 밝혔다.

GM은 중형 트럭 플랫폼 개발을, 현대차는 소형차와 전기 상용 밴 플랫폼 개발을 주도한다. 차량 플랫폼은 함께 개발하고 외·내장 디자인은 브랜드별로 달리해서 각자의 공장에서 생산해 판매하는 방식이다.

중·소형 픽업, 소형 승용, 소형 SUV 등 4종은 내연기관과 하이브리드 시스템을 모두 탑재할 수 있는 플랫폼으로 개발된다. 현대차의 하이브리드 시스템이 탑재된 GM의 중형 픽업트럭이 중남미 시장에서 출시될 수 있다는 얘기다. 앞서 지난해 9월 MOU 체결 당시에는 생산 거점 공유나 리뱃징(기존 차량에 브랜드 로고만 달리해서 출시하는 차량)의 가능성도 거론됐으나 이번 논의에서는 플랫폼 공동 개발에만 중점을 두기로 했다.

GM의 중형 픽업트럭 쉐보레 콜로라도. 한국GM 제공

현대차 소형 SUV 코나. 현대차 제공

현대차그룹과 GM은 차량 개발 과정에서 실질적으로 가장 많은 비용이 드는 플랫폼 개발을 함께 진행하면서 제품 경쟁력을 끌어올린다는 전략이다. 우수한 부품 공급망을 공유하고 부품 및 소재의 공동 구매를 추진해 원가 경쟁력도 확보하게 된다.

양사는 미주 지역에서 소재와 운송·물류 협력 소싱 프로젝트를 추진하고 원자재와 부품, 복합 시스템 등 영역에서 협력을 검토 중이다. 지속가능한 제조방식 실현을 위한 탄소 저감 강판 분야에서도 협업 가능성을 모색하기로 했다.

호세 무뇨스 현대차 대표이사는 "북미와 남미 시장에서 GM과의 협력을 바탕으로 아름다운 디자인, 고품질, 안전 지향의 차량과 기술력 등을 고객에게 더 효율적으로 제공하게 될 것"이라고 말했다.





실판 아민 GM 글로벌구매·공급망 부문 수석 부사장은 "이번 협업으로 고객에게 더욱 다양한 선택지를 보다 빠르고 낮은 비용에 제공할 수 있게 된다"며 "공동 개발 차량은 양사가 보유한 상호 보완적 강점과 스케일의 시너지를 어떻게 활용할 수 있는지를 보여주는 사례"라고 덧붙였다.





우수연 기자 yesim@asiae.co.kr

