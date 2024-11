방탄소년단 진 'Happy', 美 빌보드200 4위 입성

방탄소년단 멤버 전원 ‘빌보드 200’ 톱 5 차트인

그룹 방탄소년단 맏 진이 첫 솔로 앨범으로 빌보드 메인 차트에 입성했다.

방탄소년단 진 HAPPY [사진제공 = 빅히트뮤직]

미국 음악 전문 매체 빌보드는 25일(이하 한국시간) 공식 홈페이지에 올린 차트 예고 기사에 방탄소년단 진이 지난 15일 발매한 첫 번째 솔로 앨범 ‘Happy’가 메인 앨범차트 ‘빌보드 200’(11월 30일 자)에 4위로 진입했다고 밝혔다. 진은 첫 솔로 앨범부터 ‘빌보드 200’에 입성하는 쾌거를 이뤘다.

빌보드는 ‘Happy’가 음반 판매량 6만 6000장, SEA 유닛(스트리밍 횟수를 환산한 판매량) 8000장, TEA 유닛(디지털 음원 다운로드 횟수를 환산한 판매량) 3000장을 기록했다고 전했다.

이로써 방탄소년단은 그룹과 멤버 개인 모두가 이 차트 톱5에 이름을 올린 유일한 K팝 그룹이 됐다. 앞서 방탄소년단은 ‘빌보드 200’에서 통산 6번(‘LOVE YOURSELF 轉 ‘Tear’’, ‘LOVE YOURSELF 結 ‘Answer’’, ‘MAP OF THE SOUL : PERSONA’, ‘MAP OF THE SOUL : 7’, ‘BE’, ‘Proof’)의 정상을 차지했다.

솔로 활동에서도 RM이 ‘mono.’(26위), ‘Indigo’(3위), ‘Right Place, Wrong Person’(5위), 슈가는 활동명 Agust D로 발표한 ‘D-2’(11위) 와 ‘D-DAY’(2위), 제이홉은 ‘Hope World’(38위), ‘Jack In The Box’(6위), ‘HOPE ON THE STREET VOL.1’(5위), 지민은 ‘FACE’(2위), ‘MUSE’(2위), 뷔는 ‘Layover’(2위), 정국은 ‘GOLDEN’(2위)을 진입시켰다.

진은 솔로 앨범 ‘Happy’로 ‘커리어 하이’를 찍고 있다. 신보의 타이틀곡 ‘Running Wild’는 공개 직후 세계 최대 음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이 ‘데일리 톱 송 글로벌’(8위), ‘위클리 톱 송 글로벌’(10위), 영국 오피셜 싱글 차트(25위) 등에 오르며 진의 솔로곡 기준 자체 신기록을 경신했다.





김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr

