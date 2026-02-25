김재홍 경기도 북부소방재난본부장 전담 직무대리 취임

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

북부소방재난본부장 전담 직무대리 발령

현장·정책·교육 두루 거친 소방행정 전문가

김재홍 소방준감. 경기도북부소방재난본부 제공

김재홍 소방준감이 오는 26일자로 경기도북부소방재난본부장 전담 직무대리에 취임했다.

김 본부장은 2012년 7월 10일 소방령으로 경력 채용돼 중앙과 현장을 두루 거친 정책·행정 전문가다. 2012년 경상북도 영천소방서를 시작으로 강원도 인제소방서장, 부산소방학교장을 역임했고, 소방청장 비서실장, 중앙소방학교 교육지원과장, 장비기술국 소방산업과장을 맡아 정책과 교육, 산업 분야를 총괄했다.

지난해 소방준감으로 승진해 소방청 운영지원과장 및 경기도소방학교장을 역임한 뒤 이번에 북부소방재난본부장 전담 직무대리를 맡게 됐다.





김재홍 북부소방재난본부장은 "경기북부 3,500여 명의 동료 소방관, 131개대 3800명의 의용소방대원과 함께 경기북부 367만 도민의 생명과 안전을 빈틈없이 지키며, 현장 중심의 대응체계를 강화하고 직원이 자긍심을 갖고 일할 수 있는 조직을 만들겠다"고 말했다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

