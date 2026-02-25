경기도시장군수협의회, 제10차 회의…재정·교통 등 32건 안건 의결

경기도시장군수협의회, 중앙정부에 17건 건의
주광덕 협의회장 "지방자치의 든든한 버팀목 될 것"
경기도시장군수협의회(회장 주광덕 남양주시장)가 25일 김포미디어아트센터에서 '민선 8기 제10차 정기회의'를 열고 도내 시·군의 공동 현안 해결을 위한 협력 방안을 논의했다고 밝혔다.
이날 회의에는 경기도 내 28개 시·군의 단체장 및 부단체장이 참석해 사무국 운영 현황을 공유하고, 지역 간 공동 대응이 필요한 주요 안건들을 심도 있게 논의했다.
이번 회의에 상정된 안건은 총 32건으로, 경기도 제안 사항 15건과 중앙정부 건의 사항 17건이 포함됐다. 주요 내용으로는 시·군의 재정 부담 완화 방안을 비롯해 교통 인프라 확충, 복지 정책 개선 등 도민의 실생활과 직결된 핵심 현안들이 중점적으로 다뤄졌다.
주광덕 협의회장은 인사말을 통해 "민선 8기 출범 이후 31개 시·군은 상생과 협치를 바탕으로 공동의 목소리를 내기 위해 노력해왔다"며 "앞으로도 협의회가 지방자치의 든든한 버팀목이 돼 주길 기대한다"고 강조했다.
지금 뜨는 뉴스
협의회는 이날 의결된 안건들을 경기도와 중앙정부에 공식 건의할 계획이다. 또한 향후에도 시·군 간 긴밀한 협력 체계를 지속적으로 강화해 지역 공통의 과제 해결에 총력을 기울일 방침이다.
김포=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>