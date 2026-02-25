코스피 6100도 뚫었다…삼성전자·SK하이닉스도 '훨훨'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

20만전자·100만닉스 훌쩍…코스피 견인

코스닥 지수는 1166.56…업종별 혼조세

코스피 지수가 6100까지 뚫으며 사상 최고치를 기록했다. 삼성전자와 SK하이닉스도 각각 20만원, 100만원을 훌쩍 넘으며 코스피 강세장을 견인하는 모습이다.

코스피지수가 역사상 처음으로 장중 6000선을 넘어선 25일 서울 중구 우리은행 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 2026.02.25 윤동주 기자

25일 오후 2시16분 기준 코스피 지수는 6131.09로 전일 대비 161.45포인트(2.70%) 오른 6131.09를 기록했다. 코스피 지수는 장중 6144.71까지 올랐다.

투자 주체별로는 개인과 기관이 각각 2937억5200만원, 9278억8000만원 순매수 중이다. 외국인은 1조3635억3300만원 순매도했다.

업종별로는 대부분 강세다. 건설(+7.36%), 금속(+6.59%), 운송장비·부품(+4.92%), 운송·창고(+4.65%), 화학(+3.06%), 금융(+2.76%) 등이 오름세를 나타냈으며, 의료·정밀기기(-0.75%), 제약(-0.68%) 두 업종만이 약보합세다.

시가총액 상위 종목 별로는 삼성전자와 SK하이닉스가 코스피 지수 상승세를 이끄는 모습이다. 삼성전자는 20만4500원(+2.2%), SK하이닉스는 102만5000원(+1.9%)으로 각각 '20만전자', '100만닉스'를 견고하게 지키는 모습이다. 현대차(+2.4%), LG에너지솔루션(+2.0%), SK스퀘어(+1.8%) 등도 강세다.

코스닥 지수는 1.56포인트(0.13%) 오른 1166.56을 기록했다.

투자 주체별로는 개인이 4693억6500만원 순매수, 외국인과 기관은 각각 3432억1800만원, 897억7900만원 순매도했다.

업종별로는 혼조세다. 운송장비·부품(+3.95%) 금융(+2.83%), 종이·목재(+1.85%) 등은 강세를 나타냈다. 섬유·의류(-2.48%), 오락·문화(-1.08%) 등은 약세다.





시가총액 상위 종목 별로는 등락이 엇갈리고 있다. 현대무벡스(+5.5%), 펩트론(+4.2%),에코프로(+3.8%), 에코프로비엠(+3.4%), 레인보우로보틱스(+3.4%) 등이 상승세지만, 클래시스(-11.1%) 삼천당제약(-4.2%), 알테오젠(-1.5%) 등은 내림세를 보였다.





황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr

