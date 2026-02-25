경찰, '캄보디아 거점' 스캠 조직원 무더기 송치

49명 잡아들여 검찰 넘겨…37명은 구속 송치
SNS로 피해자 접근한 뒤 코인 투자 등 유도
캄보디아를 근거지로 삼아 로맨스 스캠(연애 빙자 사기)으로 피해자를 유인하거나 금융감독원 등을 사칭해 100억원 넘는 돈을 뜯어낸 피싱 조직원들이 무더기로 검찰에 넘겨졌다.
서울경찰청 금융범죄수사대는 범죄단체가입 및 활동, 통신사기피해환급법 위반 등 혐의로 2개 조직 49명을 송치했다고 25일 밝혔다. 이 중 한국인 총책 등 37명은 구속 송치됐다.
경찰에 따르면 캄보디아 프놈펜과 프레이벵 지역을 거점으로 활동해온 A조직은 중국 국적 단체장 3명이 범행을 주도했다. 이 조직은 실질적인 공동 총책으로 활동한 30대 한국인 총책의 지역 선후배로 구성돼 있었으며, 미성년자 조직원도 포함돼 있었다. 단체장 중 대표로 꼽히는 60대 중국인 총책에 대해서는 현지 검거 이후 송환을 협의하고 있다.
A조직은 주로 사회관계망서비스(SNS)를 통해 로맨스 스캠 수법으로 피해자를 유인했다. SNS에서 일본인 여성인 것처럼 행세하며 친분을 쌓은 뒤 가짜 쇼핑몰 투자나 연애적금 명목으로 허위 사이트 가입을 유도해 돈을 뜯어낸 것이다. 경찰이 수사에 착수하자 수법을 바꿔 '코인으로 연애적금을 들자'며 피해자를 가짜 가상자산 사이트로 유도하기도 했다.
이 조직은 또 대학교 교직원이나 승려 등을 사칭해 다수 업체에 무작위로 대리 구매를 요청한 뒤 돈을 가로채는 방식의 '노쇼' 사기도 벌였다. 수천만원어치 물품을 주문할 것처럼 제안한 뒤 대금 결제를 미루고 잠적하는 식이었다. 이 같은 수법으로는 지난해 12월부터 올해 1월까지 16명으로부터 약 5억3400만원을 가로챈 것으로 조사됐다.
중국인 총책이 배후에 있는 것으로 조사된 B조직은 금융감독원이나 검찰을 사칭했다. 카드 명의 도용 사건에 연루됐다고 속여 현금을 인출하도록 하는 수법으로 23명으로부터 70억원 이상을 가로챘다. 이 과정에서 피해자가 악성 앱을 설치하도록 유도해 피해자가 금감원 대표번호로 연락해도 조직원에게 연결되도록 하는 강제 수·발신 기술까지 동원했다.
경찰은 두 조직이 지난해 3월부터 최근까지 누적 피해자 68명으로부터 약 105억원을 가로챈 것으로 보고 있다. A조직에 대해서는 해외 체류 조직원 12명을 추가로 특정해 국제공조 수사에 돌입했으며, 총책이 검거되지 않은 B조직에 대해서는 가담자 14명의 소재를 추적하고 있다.
경찰은 우선 검거된 인원 중 22명의 범죄 수익금 10억원 상당에 대해 기소 전 몰수·추징 보전 조치했다. 조직원들은 대체로 범죄수익금을 생활비나 유흥비로 탕진한 것으로 파악됐다.
이승훈 서울청 금융범죄수사대 피싱사기수사3계장은 "SNS를 통한 고수익 투자 권유나 공공기관·금융감독기관 사칭 연락에 각별히 주의해야 한다"며 "출처가 불분명한 사이트 가입이나 앱 설치 요구에는 응하지 말아야 한다"고 당부했다.
오지은 기자 joy@asiae.co.kr
