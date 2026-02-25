영암군, 혁신평가 3년 연속 '우수'

월출페이·돌봄·AI 인재양성 성과
전라남도 영암군이 행정안전부 주관 '2025년 지방정부 혁신평가'에서 최고 등급인 우수기관에 선정됐다. 3년 연속 우수 지자체에 이름을 올리며 혁신 행정 성과를 이어갔다.
행정안전부 혁신평가는 ▲혁신역량 ▲혁신성과 ▲자율지표 등 3개 항목, 10개 세부 지표로 구성된다. 기관장 혁신 리더십, 혁신 활동 참여 및 성과 확산 노력, 대표 혁신과제 등을 종합적으로 평가하며, 전문가 평가단 심사와 국민 체감도 조사를 반영한다.
올해 평가는 소통·협력 강화와 인공지능(AI)·디지털 혁신 등 국민이 일상에서 체감할 수 있는 정책 성과에 비중을 뒀다.
군은 ▲영암형 지역화폐 '월출 페이' 운영 ▲다양한 주민 소통 창구 확대 ▲맞춤형 돌봄서비스 강화 ▲AI·디지털 중심 인재 양성 정책 등을 주요 혁신 성과로 인정받았다.
지금 뜨는 뉴스
우승희 영암군수는 "3년 연속 우수기관 선정은 군민과 공직자가 함께 만든 성과"라며 "군민이 생활 현장에서 변화를 체감할 수 있도록 정책 설계와 집행을 더욱 강화하겠다"고 밝혔다.
호남취재본부 염승훈 기자 yeomsh007@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>