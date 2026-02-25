신안군, 1004섬 농업대학 신입생 모집

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

친환경·AI마케팅 2개 과정…내달 25일까지 접수

신안군 청사.

전라남도 신안군이 2026학년도 '1004섬 농업대학' 신입생을 내달 25일까지 모집한다.

신안군농업기술센터는 지역 농업의 특화 발전과 미래 경쟁력 강화를 위한 전문 농업인 육성을 목표로 친환경농업과 AI 농산물마케팅 2개 과정을 개설한다고 밝혔다. 과정별 30명씩 총 60명을 선발한다.

교육은 농업인의 영농 일정을 고려해 4월부터 12월까지 총 20일(80시간) 과정으로 농한기에 집중 운영된다. 실습 중심 교육을 통해 현장 적용 능력을 높이는 데 초점을 맞췄다.

친환경농업 과정은 지속 가능한 재배기술과 자재 제조 실습을 병행하며, 기능사 자격증 취득 지원과 선진 농가 현장학습도 포함한다.

AI 농산물마케팅 과정은 인공지능(AI)을 활용한 유통 전략과 데이터 기반 마케팅 실습을 중심으로 진행된다. 온라인 직거래, 라이브커머스 운영, SNS 홍보 전략 수립, 스마트스토어 개설·운영 실습까지 디지털 판로 확대 전반을 다룬다.

군 관계자는 "1004섬 농업대학은 친환경 기술과 AI 기반 마케팅 역량을 동시에 갖춘 전문 농업인을 양성하는 체계적 교육 과정"이라며 "신안 농업의 변화와 혁신을 이끌 농업인들의 많은 참여를 바란다"고 말했다.





입학 희망자는 내달 25일까지 신안군농업기술센터 또는 각 읍·면 지소를 방문해 접수하면 된다. 자세한 사항은 신안군농업기술센터 홈페이지 또는 경영교육팀으로 문의하면 된다.





호남취재본부 정승현 기자

