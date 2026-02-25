공제조합·해외진출 꺼낸 김한모…디벨로퍼협회 7대 회장 추대

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

내실 있는 강한 협회로…'기댈 언덕' 자처

"해외 개발 노하우·네트워크 공유하겠다"

김한모 HM그룹 회장이 25일 한국디벨로퍼협회(KODA) 제7대 회장으로 추대됐다.

협회는 이날 서울 강남구 협회 회관에서 열린 제18회 정기총회에서 김 회장을 신임 회장으로 추대했다고 밝혔다.

김 회장은 2012년 부동산 업계에 입문해 주거·상업·문화·자산운용을 아우르는 종합 부동산개발 그룹으로 HM그룹을 키웠다. 업계에서는 '2세대 디벨로퍼' 대표 주자로 꼽힌다. 지난해 협회 창립 20주년 기념사업단장을 맡아 주요 기념사업을 총괄했다.

김한모 HM그룹 회장. 한국디벨로퍼협회

AD

김 회장은 이날 취임사에서 "협회는 회원사들이 힘들 때 언제든 기댈 수 있는 든든한 언덕이 돼야 한다"며 "내실 있는 강한 협회로 바꾸겠다"고 했다.

이를 위해 3대 중점 과제로 ▲부동산개발 공제조합 설립 ▲개발사업 실적 확인제 조기 안착 ▲회원사 글로벌 시장 진출 지원을 제시했다.

김 회장은 공제조합과 관련해 "임기 내 설립을 완수해 외부 환경에 흔들리지 않는 금융 '방파제'를 만들겠다"며 회원사의 금융 기반 강화 필요성을 강조했다. 실적 확인제에 대해서는 "디벨로퍼 역량을 객관적으로 증명하는 체계를 통해 금융기관과 공공부문의 정당한 평가를 끌어내고, 협회 재정 자립과 회원사 지원의 선순환을 만들겠다"고 했다. 해외 진출 지원과 관련해서는 "개발 노하우와 글로벌 네트워크를 공유해 'K디벨로퍼' 시대 교두보를 마련하겠다"고 밝혔다.

김 회장은 취임사를 마무리하며 "가장 낮은 곳에서 회원들의 목소리를 경청하고, 가장 앞에서 뛰겠다"며 "모두가 원팀이 돼 위기를 기회로 바꾸자"고 했다.





AD

디벨로퍼협회는 부동산개발업의 관리 및 육성에 관한 법률 제29조에 근거한 법정단체로, 국내 부동산개발업체를 대표해 정책 건의와 전문인력 양성 등의 사업을 수행한다.





최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>