무안군, 에너지자립도시 조성 '속도'

태양광·풍력 40MW 집적화…이익공유 본격화

무안군이 주요업무 시행계획 보고회를 통해 구체적인 에너지자립도시 조성을 논의하고 있다. 무안군 제공

전라남도 무안군이 태양광·풍력 기반 신재생에너지 보급을 확대하며 '에너지자립 도시' 조성에 속도를 내고 있다. 발전 수익을 군민 소득과 복지로 환원하는 '무안형 이익공유제'를 본격화해 에너지복지 시대를 열겠다는 구상이다.

무안군은 기후 위기 대응과 RE100 확산 흐름에 맞춰 단순 발전 설비 확충을 넘어, 에너지 생산과 주민 소득을 연결하는 구조로 정책 방향을 전환했다. 농촌 인구 감소와 고령화에 대응해 신재생에너지 수익을 지역과 공유함으로써 지역소멸 위기를 완화한다는 전략이다.

지난해 12월 기준 군 내 1MW 이하 태양광 발전소는 2,026개소가 허가됐고, 이 중 1,147개소(178MW)가 상업 운전에 들어갔다. 1MW 초과 대규모 발전소도 66개소(175MW)가 가동 중이다.

같은 해 신재생에너지 융복합 지원사업을 통해 471개소(태양광 401, 태양열 67, 지열 3)에 설비를 보급하며 주민 에너지 비용 절감 효과도 거뒀다. 군은 3개 분야 10개 부서가 참여하는 TF를 구성해 주민참여형 모델 타당성 조사에도 착수했다.

군은 40MW 이상 공공 주도형 신재생에너지 집적화단지 조성을 핵심 과제로 추진한다. 공유재산과 간척지를 활용해 태양광·육상풍력 설비를 구축하고, 발전 수익을 군민 복지 재원으로 활용한다는 구상이다.

태양광 이용률 15.4%를 적용하면 40MW 설비는 연간 약 5만4천MWh 전력을 생산할 것으로 추정된다. SMP(전력시장 가격)와 REC(신재생에너지공급인증서) 가격을 적용할 경우 연간 93억~102억원 수준의 전기 판매 매출이 예상된다. 운영비 등을 제외해도 안정적 수익 기반이 마련될 수 있다는 분석이다.

다만 전력 계통 연계가 변수다. 한전의 송·변전 확충사업과 '에너지 고속도로' 추진에 따라 호남권 재생에너지 수용 용량은 2026년 21GW에서 2030년 46GW로 확대될 전망이다. 군은 계통 여건을 반영해 단계적으로 사업을 추진할 방침이다.

마을 단위 참여형 모델도 병행한다. 2026년 일반형·영농형 태양광 3개소 시범 설치를 추진하고, 설치비의 50%를 지원한다. 농지 일시 사용 허가를 통한 영농형 태양광 확대도 검토 중이다.

한국에너지공단이 주관하는 '햇빛소득 마을' 사업과 연계해 주민 주도형 발전 모델도 확산한다. 정부는 2026~2030년 전국 2,500개 마을을 목표로 하고 있으며, 전남은 500개 마을 확보를 목표로 설정했다.

에너지 복지도 확대한다. 2026년 융복합 지원사업은 국비 포함 약 60억원을 투입해 626개소(태양광 475, 태양열 138, 지열 13)로 늘린다.

이와 함께 연탄 구입비 지원(60세대), 노후 LPG 배관 교체(135세대), 가스 타이머 콕 보급(232세대), LED 조명 교체(12세대) 등 에너지 안전망도 강화한다.





군 관계자는 "신재생에너지 확대를 넘어 발전 수익이 군민 삶으로 환원되는 구조를 만들겠다"며 "햇빛과 바람이 소득과 복지로 이어지는 무안형 에너지 전환 모델을 완성해 나가겠다"고 밝혔다.





호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr

