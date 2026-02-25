박일웅 제39대 경남도 행정부지사 취임 … "도민과의 약속, 성과로 보답"

박일웅 행정안전부 서울청사관리소장이 25일 제39대 경상남도 행정부지사로 취임했다.
창원시 마산 출신인 신임 박 행정부지사는 마산 창신고등학교와 성균관대학교 행정학과를 졸업한 뒤 1995년 제38회 행정고시에 합격하며 공직에 입문했다.
이후 경남도 정책기획관과 기획조정실장, 행정안전부 안전소통담당관과 안전정책국장 등을 지냈다.
경남도는 박 부지사가 도정 전반에 대한 이해도가 높고 국가 위기관리 체계 강화와 재난 대응 정책을 총괄해 온 재난관리 분야 전문가로 평가받는다고 전했다.
이를 통해 재난, 재해 등 위기 상황에 선제적으로 대응하고 희망과 도민 행복 시대의 경남을 이끌어 갈 것이라 기대하고 있다.
박 부지사는 이날 충혼탑 참배를 시작으로 별도 취임식 없이 곧바로 공식 업무에 돌입했다.
지금 뜨는 뉴스
그는 "지방행정의 출발점은 도민과의 신뢰"라며 "전 직원과 함께 도정 핵심과제를 속도감 있게 추진하고, 도민과의 약속을 성과로 보답할 수 있도록 역량을 집중하겠다"고 말했다.
영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>