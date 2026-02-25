아산재단, 498명에 장학금 39억 전달…의생명·보건의료 인재 지원

의생명과학·보건의료정책분야 장학생
군인·경찰·소방·해양경찰 등 포함
아산사회복지재단이 의생명과학과 보건의료정책 분야 인재를 포함한 장학생 498명에게 장학금 39억여 원을 전달했다.
아산사회복지재단은 25일 서울 송파구 서울아산병원 아산생명과학연구원 강당에서 2026년 장학증서 수여식을 개최했다고 밝혔다. 이날 대학원생 88명과 대학생 410명 등 총 498명이 장학금을 받았다.
의생명과학 분야 대학원 장학생 78명은 국내 47명과 해외 31명으로 구성됐다. 이들은 매년 2000만원에서 4000만원을 지원받는다. 보건의료정책 분야 대학원 장학생 10명에게는 연 1000만원이 지급된다.
대학생 장학사업도 다양한 분야로 운영된다. 의생명과학자를 꿈꾸는 대학생 35명과 북한이탈청소년 45명이 선발됐다. 군인 경찰 소방 해양경찰 등 국가 안전에 기여하는 대원들의 자녀를 위한 MIU 장학생은 230명이다. 산업체 현장실습 등에 참여하는 지역산학협력 장학생 100명도 포함됐다.
의생명과학 분야 대학생과 북한이탈청소년 장학생에게는 연 600만원의 학업 보조비가 지원된다. MIU 자녀 장학생과 지역산학협력 장학생에게는 연 400만원이 지급된다.
아산재단은 1977년 설립 이후 장학사업을 지속해왔다. 지금까지 약 3만7000명의 학생에게 총 949억 원의 장학금을 지원했다.
