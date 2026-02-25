아산재단, 498명에 장학금 39억 전달…의생명·보건의료 인재 지원

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

의생명과학·보건의료정책분야 장학생

군인·경찰·소방·해양경찰 등 포함

아산사회복지재단이 의생명과학과 보건의료정책 분야 인재를 포함한 장학생 498명에게 장학금 39억여 원을 전달했다.

25일 서울 송파구 서울아산병원 아산생명과학연구원 강당에서 열린 '2026년 장학증서 수여식'에서 수상자·재단 관계자들이 기념 사진을 촬영하고 있다. 아산재단

아산사회복지재단은 25일 서울 송파구 서울아산병원 아산생명과학연구원 강당에서 2026년 장학증서 수여식을 개최했다고 밝혔다. 이날 대학원생 88명과 대학생 410명 등 총 498명이 장학금을 받았다.

의생명과학 분야 대학원 장학생 78명은 국내 47명과 해외 31명으로 구성됐다. 이들은 매년 2000만원에서 4000만원을 지원받는다. 보건의료정책 분야 대학원 장학생 10명에게는 연 1000만원이 지급된다.

대학생 장학사업도 다양한 분야로 운영된다. 의생명과학자를 꿈꾸는 대학생 35명과 북한이탈청소년 45명이 선발됐다. 군인 경찰 소방 해양경찰 등 국가 안전에 기여하는 대원들의 자녀를 위한 MIU 장학생은 230명이다. 산업체 현장실습 등에 참여하는 지역산학협력 장학생 100명도 포함됐다.

의생명과학 분야 대학생과 북한이탈청소년 장학생에게는 연 600만원의 학업 보조비가 지원된다. MIU 자녀 장학생과 지역산학협력 장학생에게는 연 400만원이 지급된다.





아산재단은 1977년 설립 이후 장학사업을 지속해왔다. 지금까지 약 3만7000명의 학생에게 총 949억 원의 장학금을 지원했다.





박정연 기자 jy@asiae.co.kr

