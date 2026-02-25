한국공항공사, 드론쇼코리아 2026 참가… 미래 항공교통 기술 공개

드론·UAM 교통관리 시스템(UTM·UATM) 전시

한국공항공사는 25일부터 27일까지 부산 벡스코에서 열리는 'DSK 2026(드론쇼코리아)'에 참가해 미래 항공교통 기술을 선보인다고 밝혔다.

25일부터 사흘간 부산 벡스코에서 열리는 ‘DSK 2026(드론쇼코리아)’에서 운영 중인 한국공항공사 전시부스 모습. 한국공항공사

DSK 2026은 아시아 최대 규모의 드론 전시회로 올해는 LIG넥스원과 토프모빌리티 등 23개국 318개사가 참여해 전시관과 컨퍼런스, 드론 체험 등 다양한 프로그램이 진행된다.

공사는 KAC 전시관을 운영하며 드론 및 도심항공교통(UAM) 운항에 필요한 비행 승인과 경로 관리 등을 지원하는 드론교통관리(UTM) 및 UAM 교통관리(UATM) 시스템을 소개한다. 또한 지상 접근이 어려운 구간까지 점검 범위를 확대한 항행안전시설 점검 시스템(DIVA)도 함께 전시한다.

특히 공사가 자체 개발한 UTM 시스템은 기존 평균 3일이상 걸리던 드론 비행 승인 처리 기간을 실시간 처리 체계로 전환한 점을 인정받아 '2025년 국토교통 우수사례 경진대회'에서 장관상을 받은 바 있다.





윤영진 한국공항공사 건설기술본부장은 "공항 운영 과정에서 축적된 기술과 경험을 바탕으로 실효성 있는 UTM·UATM 시스템을 구현하겠다"며 "드론 산업 활성화와 미래 항공교통 체계의 혁신을 이끌어 나가겠다"고 말했다.





최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr

