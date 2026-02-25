여경협, VC협회·여기종과 '펨테크 산업 육성사업' 업무협약

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

유망 펨테크 기업 발굴 위한 3자간 업무협약

한국여성경제인협회가 한국벤처캐피탈협회, 여성기업종합지원센터와 펨테크 유망 기업 발굴과 투자유치 지원을 위해 업무협약을 맺었다.

한국여성경제인협회는 25일 서울 강남구 사옥에서 ‘한국여성경제인협회-한국벤처캐피탈협회’ 업무협약식을 진행했다고 밝혔다. 박치형 여경협 상근부회장 겸 여기종 센터장(좌)과 이준희 VC협회 상근부회장(우)이 기념촬영을 하고 있다. 한국여성경제인협회

AD

여경협은 25일 서울 강남구 여경협 본회에서 VC협회, 여기종과 3자간 업무 협약을 체결했다고 밝혔다. 협약 내용은 ▲펨테크 산업에서 유망기업 발굴 및 육성 ▲투자펀드 조성과 투자유치 활동 지원 등이다.

이번 협약은 올해 처음 시행하는 '펨테크(Fem-Tech) 산업' 육성사업의 안착과 활성화를 위한 협력체계를 구축하고, 유망 펨테크 기업 발굴·육성·투자를 통해 국내 펨테크 산업 발전을 도모하기 위해 마련됐다.

펨테크 산업 육성사업은 중소벤처기업부가 주최하고 여경협이 주관한다. 펨테크는 여성과 기술의 합성어로 여성을 위한 기술·상품·서비스를 말한다.

여경협은 현재 '펨테크 산업 육성 사업'을 함께 운영할 전문 액셀러레이터(AC)를 모집 중이며, 향후 선정된 AC와 함께 유망 펨테크 기업 25개사를 선정해 본격적인 지원에 나설 계획이다.

최종 선정된 펨테크 기업에는 액셀러레이팅, 사업화 자금, 투자 유치 등 다각적인 성장 지원과 함께 국내외 전시 출전을 통해 K-펨테크 기술을 홍보 기회를 제공할 예정이다.





AD

박치형 여경협 상근부회장은 "펨테크 산업은 여성의 생애주기 전반의 문제를 기술로 해결하는 미래 유망산업으로, 저출생·고령화 시대에 전략적 육성이 필요한 분야"라며 "이번 업무협약이 우수한 아이디어와 기술을 보유한 펨테크 기업을 발굴하고, 이들이 글로벌 기업으로 도약할 수 있도록 지원과 투자 연계를 강화하는 기반이 되길 바란다"고 전했다.





한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>