메르세데스-벤츠, '한국여자오픈' 타이틀 스폰서 참여

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

프로 선수 후원 등 골프 문화 발전 활동

메르세데스-벤츠 코리아가 국내 여자 골프 최고 권위의 내셔널 타이틀이자 메이저 대회인 '한국여자오픈골프선수권대회' 타이틀 스폰서로 참여한다.

마티아스 바이틀 메르세데스-벤츠 코리아 대표(왼쪽)와 정창기 대한골프협회 부회장이 25일 서울 신라호텔에서 열린 ‘한국여자오픈골프선수권대회’ 스폰서십 체결을 위한 조인식에서 기념 촬영을 하고 있다. 메르세데스-벤츠 코리아

AD

마티아스 바이틀 메르세데스-벤츠 코리아 바이틀 대표는 25일 서울신라호텔에서 정창기 대한골프협회 부회장과 한국여자오픈골프선수권대회 스폰서십 체결을 위한 조인식을 진행했다.

한국여자오픈골프선수권대회는 국내 여자 프로골프를 대표하는 내셔널 타이틀 대회로, 1987년 제1회 대회를 시작으로 올해 40주년을 맞았다.

'메르세데스-벤츠 제40회 한국여자오픈골프선수권대회'는 6월 11일부터 14일까지 열리며, 대회 장소는 추후 발표될 예정이다. 이번 스폰서십을 통해 총 상금은 국내 최고 대회 수준에 걸맞게 15억원으로 인상된다. 우승자에게는 메르세데스-벤츠 독일 본사가 후원하는 대회로, LPGA 5대 메이저 챔피언십 중 하나인 'AIG 위민스 오픈' 출전권이 제공된다.

메르세데스-벤츠 코리아는 국내 골프 문화 발전을 위한 다양한 활동들을 이어오고 있다. 박현경, 김민별 등 국내 여자 골프 선수 후원은 물론, 매년 세계 6만여명 고객이 참여하는 아마추어 골프 대회 '메르세데스 트로피' 참가를 위한 국내 대회를 개최해 왔다. 독일 본사도 PGA 4대 메이저 골프 대회인 '마스터즈 토너먼트'와 '디 오픈', LPGA 5대 메이저 챔피언십 'AIG 위민스 오픈' 등 세계적 대회의 공식 후원사로 활동하고 있다.





AD

마티아스 바이틀 대표는 "깊은 전통과 높은 위상을 이어온 한국여자오픈골프선수권대회와 동행하게 되어 매우 뜻깊게 생각한다"며 "한국 시장에 대한 지속적인 투자와 협력을 이어가며, 국내 골프 문화의 발전과 함께 브랜드의 가치와 철학을 대중분들께 알릴 기회를 확대해 나가겠다"고 했다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>