가스공사, '2026 대한민국 녹색기후상' 산업부 장관상 수상

에너지 공공기관 중 유일하게 감축·적응 부문 선정

CDP '리더십(A-)' 등급 등 성과 인정

고유성 한국가스공사 기술기획실장 직무대리(왼쪽 두번째)가 25일 서울 영등포구 여의도 국회의원회관에서 열린 ‘2026 대한민국 녹색기후상 시상식’에서 산업통상부장관상을 대리 수상한 뒤 한정애 더불어민주당 의원(왼쪽 세번째) 등과 기념촬영을 하고 있다. 한국가스공사.

한국가스공사가 기후위기 대응 성과를 인정받아 산업통상부 장관상을 수상했다. 에너지 공공기관 가운데 유일하게 감축·적응 부문 우수기관에 선정되며 온실가스 감축 역량을 대외적으로 입증했다.

가스공사는 25일 서울 영등포구 국회의원회관에서 열린 '2026 대한민국 녹색기후상' 시상식에서 감축·적응 부문 우수기관으로 선정돼 산업부 장관상을 수상했다고 밝혔다.

'대한민국 녹색기후상'은 국회기후변화포럼이 주최하고 한국환경공단이 후원하는 상으로, 범국민적 기후변화 대응과 지속가능한 탄소중립 사회 조성에 기여한 개인·단체를 포상하기 위해 2010년 제정됐다. 올해로 16회째를 맞은 이번 시상식에는 총 153개 기관이 응모해 13개 기관만이 최종 선정됐다.

가스공사는 치열한 경쟁 속에서 에너지 공공기관 중 유일하게 감축·적응 부문 장관상을 받았다. 심사에서는 책임 있는 탄소중립 사업장 기반 구축, 민간 부문 탄소감축 확산 지원, 국제 협력을 통한 탄소중립 규제 대응, 국민 체감형 기후위기 대응 활동 등 전방위적 노력이 높게 평가됐다.

구체적으로 가스공사는 자체 온실가스 감축 로드맵을 바탕으로 천연가스 공급 과정에서 발생하는 압력 에너지를 활용한 '천연가스 감압발전'을 확대해왔다. 또한 2025년 국제 탄소정보공개(CDP) 기후변화 부문에서 '리더십(A-)' 등급을 달성하는 등 체계적인 감축 성과를 거뒀다.

아울러 미활용 LNG 냉열을 활용한 탄소감축 국가 기준을 개발해 데이터센터 냉각 등 신사업 기반을 마련했으며, 국가 수소 전담기관으로서 수소 유통 인프라 구축과 핵심 기술 확보에도 주력하고 있다. 이를 통해 국내 산업의 그린전환(GX)을 선도하고 있다는 평가다.





가스공사 관계자는 "지속적으로 추진해 온 온실가스 감축과 기후위기 적응 노력이 결실을 맺게 돼 뜻깊다"며 "앞으로도 변화와 혁신을 통해 천연가스 산업의 탄소중립을 선도하고 국가 탄소중립 이행에 주도적 역할을 하겠다"고 말했다.





세종=강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr

