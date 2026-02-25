"힐링의 순간 함께"…'화순 꽃강길 음악분수쇼' 재개

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

새 빔프로젝트·신규 콘텐츠

빛과 음악의 향연 선사 예고

제10경 화순 꽃강길 음악분수 야간경관. 화순군 제공

전남 화순군은 고해상도 빔프로젝트 교체와 신규 콘텐츠 도입 등 시설 점검 및 보안을 완료하고, 내달 13일부터 '화순 꽃강길 음악분수쇼' 공연을 재개한다고 밝혔다.

올해 음악분수 운영은 지난해와 동일하게 진행된다. 정기 공연은 평일 및 일요일·공휴일 1회, 토요일 2회 운영되며, 각종 축제 및 행사 기간에는 요일과 관계없이 특별공연이 펼쳐질 예정이다.

공연 시간은 일몰 시각에 따라 봄(3월~4월)과 가을(10월~11월)에는 오후 7시, 여름(5월~9월)에는 오후 8시에 시작하며, 기상 상황에 따라 탄력적으로 운영할 방침이다.

특히, 4월 17일부터 26일까지 열리는 2026년 화순 봄꽃 축제와 연계해 낮에는 꽃강길의 황금빛 유채꽃 경관을, 밤에는 음악분수의 화려한 야간경관을 함께 즐길 수 있도록 구성할 예정이다.

이맹우 시설관리사업소장은 "새롭게 단장한 음악분수가 군민과 관광객 모두에게 쉼과 감동을 선사하는 명소가 되도록 운영에 최선을 다하겠다"고 말했다.





한편, 화순 꽃강길 음악분수는 각 계절에 어울리는 꽃들과 어우러진 산책로, 개미산 전망대의 아름다운 야간경관, 이벤트 및 버스킹 공연 등 다양한 즐길 거리를 제공하며, 지역 대표 관광 콘텐츠로 자리매김하고 있다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr

