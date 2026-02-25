경북TP－대구한의대, 몽골에 '한국형 테크노파크' 이식 본격화

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

(재)경북테크노파크(원장 하인성, 경북TP)가 대구한의대학교와 손잡고 몽골국립의과대학교에 '한국형 테크노파크(TP)' 모델을 전수하기 위한 구체적인 논의에 착수했다.

경북TP는 지난 24일 몽골국립의과대학교(총장 담딘도르즈 볼드바토르) 및 대구한의대학교(산학협력단장 황세진)와 실무 협력 회의를 개최하고, 몽골 내 테크노파크 구축 및 운영을 위한 협력 방안을 집중 논의했다고 밝혔다.

이번 회의는 지난해 9월 양 대학 간 체결된 업무협약(MOU)과 12월 공동 프로젝트 실행을 위해 설립된 조인트벤처 협약의 후속 조치이다.

특히 몽골국립의과대 총장 지시에 따라 구성된 6대 분야 실무협의체가 본격적인 행보에 나선 것이어서 그 의미가 크다.

이날 경북TP는 연간 약 2300억원 규모의 사업 예산 운영 현황과 중앙·지방정부와의 협력 모델을 소개했다.

또 우즈베키스탄에 전수 중인 인프라 구축 및 운영 노하우를 공유하며, 한국과 몽골 간의 중장기적인 협력 방안을 제시했다.

몽골국립의과대학교 담딘도르즈 볼드바토르 총장은 몽골 내 화장품 중점 테크노파크 조성 가능성과 이를 위한 공적개발원조(ODA) 사업 추진 방안에 대해 높은 관심을 보였다.

이에 경북TP 측은 대구한의대와의 협력을 통한 조성 가능성을 언급하며, 중앙정부 차원의 ODA 사업 추진 등 중장기적인 협력체계를 구축하기로 뜻을 모았다.





하인성 경북TP 원장은 "단기적인 성과에 급급하기보다 양국이 멀리 보고 협력해 나간다면 좋은 결과가 따를 것"이라며 "경북TP의 운영 노하우를 바탕으로 몽골에 최적화된 테크노파크 모델이 안착할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 밝혔다.





영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr

