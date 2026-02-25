상주시 옴부즈맨, 2025년 고충민원 해결 성과 공표

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

시민 권익보호 ‘앞장’

전체 고충민원 가운데 53%가 해결

경북 상주시가 25일 시민의 권익 보호를 위해 운영 중인 옴부즈맨 제도의 지난 한 해 운영 성과를 담은 '2025년 옴부즈맨 운영상황 보고서'를 발간 및 공표했다.

이번 보고서에는 2025년에 접수된 고충 민원 처리 현황과 주요 사례 등이 수록되었으며, 시민과 행정 간 가교 역할을 수행한 활동 내용과 시민들의 생활 불편 민원 해결 사례 등을 구체적으로 담았다.

옴부즈맨의 시민 민원현장/상주시청 제공

2025년에는 고충 민원 38건과 일반 상담 민원 18건 등 총 56건의 민원이 접수·처리되었다. 전체 고충 민원 가운데 53%가 해결되었으며, 법령 및 제도상 한계로 해결이 어려운 16%에 대해서는 관련 절차와 법령 사항을 안내하고 합리적인 대응 방향을 제시했다.

특히 이해관계가 복잡한 사안에 대해서는 현장 확인과 관계 부서 협의를 병행하여 조정 및 중재를 통한 합의점을 도출하는 등 행정과의 갈등 완화를 위해 노력하여 시민의 고충을 해소하는 제도로 자리매김하고 있다.

주선동 상주시 옴부즈맨은 "시민의 입장에서 문제를 바라보고 공정하고 투명한 조사와 적극적인 중재를 통해 시민의 불편을 실질적으로 해소하고, 행정에 대한 시민의 신뢰를 높이는 데 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





한편 '2025년 옴부즈맨 운영상황 보고서'는 상주시 홈페이지 정보공개 게시판과 관내 공공기관 등에서 확인할 수 있다.





영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr

