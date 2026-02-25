경산시, '2040 도시기본계획(안)' 공청회 개최…미래 비전 청사진 제시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경산시(시장 조현일)가 지난 24일 영남대학교 천마아트센터에서 '2040 경산 도시기본계획(안)' 수립을 위한 공청회를 열고 시민과 전문가의 의견 수렴에 나섰다.

이번 계획안은 향후 20년간 경산시의 장기적 발전 방향을 설정하는 최상위 법정계획이다.

시는 인구 구조 변화에 대응하기 위해 과거의 외형적 확장 대신 기존 시가지 경쟁력 강화와 생활권 중심의 자족 기능 확보를 핵심 전략으로 내세웠다.

그간 시민 설문조사와 참여단 운영을 통해 현장의 목소리를 담아온 경산시는 이번 공청회 의견을 추가 검토해 계획에 반영할 방침이다.

향후 시의회 의견 청취와 도시계획위원회 자문을 거쳐 경상북도의 최종 승인을 받게 된다.





조현일 경산시장은 "2040 경산도시기본계획은 단순히 도시의 외형을 그리는 것이 아니라 우리 다음 세대를 위한 책임있는 선택과 미래를 설계하는 중요한 과정"이라며, "다양한 시민의 목소리에 귀를 기울여 신중하고 내실 있는 계획을 수립하겠다"고 강조했다.





