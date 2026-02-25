가족여행 갔다가…태국 끄라비서 40대 한국인 관광객 익사

아이와 수영 중 사고…이송 중 숨져

태국 남부 휴양지 끄라비 라일레이 해변에서 아이와 함께 수영하던 40대 한국인 관광객이 익사하는 사고가 발생했다.

태국 끄라비 해변에서 물에 빠진 한국인 남성을 구조대와 의료진이 이송하고 있다. 페이스북

24일(현지시간) 태국 매체 더타이거(The Thaiger)에 따르면 지난 22일 오후 3시쯤 라일레이 해변에서 한 남성이 물에 빠졌다는 신고가 접수됐다.

현장에 출동한 구조대와 관리 요원들은 48세 한국인 남성 이모 씨를 바다에서 구조했다. 이 씨는 육지로 이송돼 인근 병원으로 옮겨졌으나 의료진의 심폐소생술(CPR)에도 불구하고 병원 도착 전 숨을 거둔 것으로 전해졌다.

사고를 목격했다고 밝힌 한 외국인은 현지 언론 보도에 댓글을 남겨 "해변에 있던 외국인 관광객들과 일부 공원 관리 요원들이 이 씨를 물 밖으로 옮기고 심폐소생술을 시도했지만 끝내 살리지 못했다"고 전했다.

경찰 조사에 따르면 이 씨는 아내와 자녀와 함께 태국을 방문했다. 사고 당시 이 씨는 자녀와 함께 해변 앞바다에서 수영 중이었던 것으로 전해졌다.





부검 결과 사인은 익사로 확인됐다. 현재 시신은 병원에 안치돼 있으며 한국으로 송환 절차가 진행될 예정이다.





박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr

