가족여행 갔다가…태국 끄라비서 40대 한국인 관광객 익사

아이와 수영 중 사고…이송 중 숨져
태국 남부 휴양지 끄라비 라일레이 해변에서 아이와 함께 수영하던 40대 한국인 관광객이 익사하는 사고가 발생했다.
24일(현지시간) 태국 매체 더타이거(The Thaiger)에 따르면 지난 22일 오후 3시쯤 라일레이 해변에서 한 남성이 물에 빠졌다는 신고가 접수됐다.
현장에 출동한 구조대와 관리 요원들은 48세 한국인 남성 이모 씨를 바다에서 구조했다. 이 씨는 육지로 이송돼 인근 병원으로 옮겨졌으나 의료진의 심폐소생술(CPR)에도 불구하고 병원 도착 전 숨을 거둔 것으로 전해졌다.
사고를 목격했다고 밝힌 한 외국인은 현지 언론 보도에 댓글을 남겨 "해변에 있던 외국인 관광객들과 일부 공원 관리 요원들이 이 씨를 물 밖으로 옮기고 심폐소생술을 시도했지만 끝내 살리지 못했다"고 전했다.
경찰 조사에 따르면 이 씨는 아내와 자녀와 함께 태국을 방문했다. 사고 당시 이 씨는 자녀와 함께 해변 앞바다에서 수영 중이었던 것으로 전해졌다.
부검 결과 사인은 익사로 확인됐다. 현재 시신은 병원에 안치돼 있으며 한국으로 송환 절차가 진행될 예정이다.
박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr
