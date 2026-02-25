본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

20만전자 끌고, 100만닉스 밀어 '코스피 8000'간다[코스피6000돌파]

이창환기자

이은주기자

입력2026.02.25 10:08

수정2026.02.25 10:20

시계아이콘02분 18초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

삼전 30만, SK하닉 160만 목표주가 나와
예탁금·ETF순자산 급증…풍부한 유동성
코스피 상단 7000넘어 8000전망도
"과도한 낙관 경계"…공매도 대기자금도 급증

20만전자 끌고, 100만닉스 밀어 '코스피 8000'간다[코스피6000돌파] 코스피 지수가 장초반 사상 처음으로 6천선을 돌파한 25일 서울 여의도 한국거래소에 국내증시 지수가 표시돼 있다. 이날 20만원을 돌파한 삼성전자와 100만원을 돌파한 SK하이닉스 주가도 상승세를 나타내며 거래를 시작했다. 2026.2.25 강진형 기자
AD

코스피 지수가 6000포인트를 처음으로 돌파하면서 추가 상승 기대감도 커졌다. 삼성전자와 SK하이닉스의 이익과 주가 전망치가 계속 올라가고 있어 7000을 넘고 8000도 가능하다는 보고서까지 발표됐다. 하지만 단기간에 가파르게 오른데다 공매도 대기자금도 늘어 시장이 조정받을 타이밍이 가까워졌다는 경계론도 나왔다.

삼성전자 30만원, SK하이닉스 160만원 목표주가 나와

증권가에서는 삼성전자와 SK하이닉스의 목표주가를 계속 올려잡고 있다. SK증권은 24일 삼성전자의 주가 목표치를 30만원, SK하이닉스는 160만원으로 상향했다. 현재 주가 대비 50%가량 상승이 가능하다는 분석이다.


한동희 SK증권 연구원은 "메모리 호황이 유동성 확장과 동반된 것은 처음 있는 일"이라며 "재평가는 시작도 하지 않았고, 글로벌 인공지능(AI) 관련주에서 한국 메모리가 가장 저렴하다"며 삼성전자 주가의 추가 상승을 예고했다. SK하이닉스에 대해서는 "미국 증시에 주식예탁증서(ADR)로 상장하는 방안이 가시화될 경우 저평가는 더 부각될 것"이라고 분석했다.


박준영 한화투자증권 연구원도 전날 삼성전자에 대해 "고대역폭메모리(HBM)4에서의 경쟁력 회복과 이로 인한 멀티플 재평가, 압도적인 메모리 생산능력으로 인한 실적의 폭발적 성장이 기대된다"며 목표주가를 26만원으로 제시했다.


삼성전자와 SK하이닉스의 주가 전망치가 올라감에 따라 코스피 목표치 상단도 상향되는 중이다. 노무라금융투자는 지난 23일 올해 상반기 코스피 목표치 상단을 8000으로 올렸다. 신디 박 노무라 연구원은 "범용 메모리 및 고대역폭 메모리(HBM)의 슈퍼 사이클, AI 설비 투자 밸류체인의 견조한 실적 등에 힘입어 코스피 추가 상승이 가능하다"고 밝혔다.


하나증권은 앞선 19일 코스피 전망치 상단을 7900선으로 높였다. 하나증권은 작년 말 코스피의 2026년 순이익 전망치를 330조원으로 전망했는데 이달 457조원으로 급격하게 상향했다. 이재만 하나증권 연구원은 "반도체 업종의 12개월 예상 순이익을 고려할 경우 이론적으로 현재 대비 74.8%의 주가 상승 여력이 있다"고 분석했다.


JP모건(7500), NH투자증권(7300), 키움증권(7300), 한국투자증권(7250) 등도 코스피 목표치를 7000포인트대로 잇따라 상향 조정했다.

20만전자 끌고, 100만닉스 밀어 '코스피 8000'간다[코스피6000돌파]

증시 대기자금 성격인 투자자 예탁금 크게 증가

증시 대기자금인 투자자 예탁금 역시 대폭 증가하면서 추가 상승 가능성을 높였다.


금융투자협회에 따르면 투자자예탁금은 지난달 27일 100조2830억원을 기록하며 처음으로 100조원을 넘어섰다. 이후 상승세를 이어가며 이달 2일 111조2970억원으로 사상 최고치를 찍었다.


국내 상장지수펀드(ETF) 순자산 총액도 24일 기준 374조3611억원으로 올들어 77조2211억원 증가하면서 증시를 끌어 올리는 중이다.


이경민 대신증권 연구원은 "AI의 효율성이 극대화될수록 이를 구동하기 위한 인프라에 대한 수요는 더욱 증가할 수밖에 없다"며 "삼성전자, SK하이닉스 등 반도체 업종이 AI로 인한 산업 파괴의 수혜주로 지목되며 더 많이 오르고 지수를 끌어 올리고 있다"고 설명했다.


정부의 자본시장 활성화 대책도 이어지고 있다. 이찬진 금융감독원장은 이날 외국계 금융회사 최고경영자(CEO)를 만나 "국내 금융시장 개선 필요 사항에 대해 적극 의견을 개진하고, 자본시장 선진화 노력에 능동적으로 참여해 달라"고 요청했다. 최근 국내 증시 활황에 대해서는 "한국 자본시장 잠재력과 금융당국의 자본시장 활성화 노력에 대한 시장의 검증과 신뢰가 반영한 결과"라고 평가했다.


이 원장은 이날 서울 여의도 콘래드호텔에서 외국계 금융사 CEO 간담회를 열고 "최근 코스피가 6000을 돌파하는 등 국내 주식시장이 역사적 활황세를 시현하고 있다"며 그간 외국계 금융회사와의 소통을 통해 외국인 투자자 등록제 폐지, 영문공시 확대 등 시장 접근성을 높이는 제도 개선 성과를 이뤄왔다고 설명했다.


그는 "당국은 자본시장을 경제 성장의 핵심 플랫폼으로 보고 자본시장 혁신정책을 추진하고 있다"며 "글로벌 금융시장 경험과 규제환경에 대한 이해를 바탕으로 국내 금융시장 개선 필요 사항에 대해 적극 의견을 개진해 달라"라고 했다.

20만전자 끌고, 100만닉스 밀어 '코스피 8000'간다[코스피6000돌파]

일각 "과도한 낙관론은 경계해야"

다만 일각에서는 과도한 증시 낙관론을 경계하며 지수 하락 베팅도 늘고 있다. 금투협에 따르면 대차거래 잔고 금액은 전날 기준 153조131억원으로 집계됐다. 지난달 말 138조6285억원에서 13거래일 만에 14조원 넘게 증가했다. 대차거래는 투자자가 다른 투자자에게 일정한 수수료를 받고 주식을 빌려주는 거래로, 통상 공매도의 선행 지표로 여겨진다.


공매도 순보유 잔고 금액도 지난 19일 기준 유가증권시장과 코스닥 시장 합계 21조8720억원으로 나타났다. 지난달 말 21조1674억원 대비 7046억원 증가했다. 공매도 후 미상환 물량인 순보유 잔고 금액이 크다는 것은 앞으로 주가의 추가 하락을 점치는 투자자가 많다는 뜻이다. 이처럼 하락에 베팅하는 금액이 늘어난 것은 국내 주가지수, 특히 코스피가 이달 들어 가파르게 상승하자 단기 과열에 대한 부담도 커진 영향으로 해석된다.


지금 뜨는 뉴스

AD

DB증권은 지난 19일 코스피 전망치를 증권사 중에 가장 낮은 수준인 4300에서 5700 사이로 잡기도 했다. 최근 코스피 분위기를 고려하면 사실상 매도 의견에 가깝다. 강현기 DB증권 연구원은 "AI 시설 투자가 늘수록 고용이 악화하고 소비가 줄어 경기 불안이 커질 수 있다"며 "그 경우 회사채 발행이 위축되고, AI 투자 역시 둔화할 수 있다"고 경고했다.




이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr
이은주 기자 golden@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
PE는 지금
  • 26.02.2306:50
    수조원 투자하는 그들이 AI와 함께 일하는 법
    수조원 투자하는 그들이 AI와 함께 일하는 법

    사모펀드(PE) 업계 대표의 의사결정은 수백·수천억, 때로는 조 단위 자금의 향배를 가른다. 그들이 내리는 한 번의 판단은 펀드 수익률은 물론 산업 지형까지 바꾼다. 매일 보고서, 재무 자료와 씨름하면서 머릿속으론 끊임없이 가설과 반론을 주고 받는다. 매 단계가 한 치의 오류도 허용되지 않는 영역이다. PE의 투자 검토는 산업과 기업을 탐색하고, 1차 가설을 세운 뒤, 실사를 통해 이를 검증하고 투자심의위원회를 거쳐 결

  • 26.02.0906:50
    "소액주주 프리미엄 줘야 할 판"…공개매수 난항 겪는 PEF들
    "소액주주 프리미엄 줘야 할 판"…공개매수 난항 겪는 PEF들

    사모펀드(PEF) 들이 포트폴리오 기업을 상장 폐지하기 위한 공개매수에서 난항을 겪고 있다. 대주주와 같은 가격을 제시해도 소액주주들이 응모를 꺼리는 사례가 잇따르고 있다. 시장에서는 대주주의 '경영권 프리미엄'이 아니라 '소액주주 프리미엄'을 따로 고민해야 하는 국면이라는 말까지 나올 정도다. 9일 투자금융(IB) 업계에 따르면 베인캐피탈은 코스닥 상장사 에코마케팅의 상장 폐지를 위해 2차 공개매수를 진행 중이다.

  • 26.02.0206:50
    "통매각 신통찮네" 플랜B 가동하는 사모펀드들
    "통매각 신통찮네" 플랜B 가동하는 사모펀드들

    MBK파트너스의 홈플러스 투자 논란 이후 사모펀드(PEF) 업계에서 투자회수(엑시트)에 대한 고심이 짙어지고 있다. 대형 유통기업의 매각 과정에서 고용 불안과 구조조정 논란이 불거지면서, 엑시트 자체가 사회적 리스크로 부각됐기 때문이다. 전략적 투자자(SI)와 재무적 투자자(FI) 모두 대형 인수·합병(M&A)에 소극적인 태도를 보이면서 사모펀드들은 기업 전체를 한 번에 매각하기보다는 부분 회수와 장기 보유를 결합한

  • 25.12.2606:50
    붙여서 키운다…M&A 핵심 전략 '볼트온'
    붙여서 키운다…M&A 핵심 전략 '볼트온'

    사모펀드(PEF) 업계에서 인수 후 기업가치를 끌어올리는 핵심 전략으로 '볼트온'이 부상하고 있다. 볼트온은 볼트 A와 B를 접합했다는 뜻으로, 비슷한 업종의 기업을 인수해 시너지를 높이고 산업의 가치도 함께 높이는 전략이다. 볼트온 성공 맛본 VIG, 이번엔 뷰티 한데 묶는다26일 투자은행(IB) 업계에 따르면 VIG파트너스(VIG)는 LG화학 에스테틱 사업부와 울트라브이를 중심으로 한 통합법인 설립을 추진한다. 올해 8월 VIG는

  • 25.10.0908:00
    살만한 매물 없는데…"K뷰티 가격 이게 맞아?"
    살만한 매물 없는데…"K뷰티 가격 이게 맞아?"

    세계적으로 인기를 끌고 있는 'K뷰티'가 인수합병(M&A) 시장에서도 주목받고 있다. 천정부지로 오르고 있는 뷰티 기업 가격을 두고 의견이 엇갈린다. 뷰티 산업이 가진 기술적 장벽 대비 지나친 가격 거품이 꼈다는 비판이 나오는 한편, 시장 초기의 과열은 자연스레 조정될 것이라는 반론도 있다. K뷰티 '들썩'…에이피알 주가 급등에 비상장 밸류에이션↑정권교체와 경기 둔화, 대외 불확실성 등 변수가 중첩되면서 국내 사모

이슈
부동산AtoZ
  • 26.02.2413:41
    "강남, 분위기 달라졌다"…다주택자 급매 나와도 '더 내려간다' 관망
    "강남, 분위기 달라졌다"…다주택자 급매 나와도 '더 내려간다' 관망

    서울 강남권 아파트 시장에 미묘한 변화의 조짐이 나타나고 있습니다. 불과 한 달 전까지만 해도 신고가 소식이 이어지던 지역에서, 최근에는 수천만 원에서 많게는 1억 원 이상 가격을 낮춘 거래 사례가 속속 등장하고 있습니다. 오는 5월 양도소득세 중과를 앞두고 다주택자 매물이 늘어나면서, 시장 분위기도 조금씩 달라지는 모습입니다. "1억 낮춰서 팔렸다"…강남권 실거래 변화 24일 국토교통부 실거래가 공개시스템을 보면

  • 26.02.2412:37
    금융위 약속도 뭉갠 은행 '셀프 감정평가'…벌금 3000만원 처벌법 발의
    금융위 약속도 뭉갠 은행 '셀프 감정평가'…벌금 3000만원 처벌법 발의

    국토교통부가 위법이라고 판단했는데도 멈추지 않는 은행의 '셀프 감정평가'에 처벌 근거를 마련하는 법안이 국회에 제출됐다. 24일 감정평가업계에 따르면 국회 국토교통위원회 소속 문진석 더불어민주당 의원은 이날 감정평가법인에 의뢰하지 않고 직접 감정평가를 한 자에게 3000만원 이하의 벌금을 부과하는 내용의 '감정평가 및 감정평가사에 관한 법률' 일부개정법률안을 대표 발의했다. 개정안은 현행법 제5조 제2항에 명시

  • 26.02.2409:21
    '청담 르엘' 보류지 국평 84㎡ 8가구·펜트하우스 4가구 매각
    '청담 르엘' 보류지 국평 84㎡ 8가구·펜트하우스 4가구 매각

    청담삼익아파트 주택재건축정비사업조합이 24일 '청담 르엘' 보류지 12가구에 대한 매각 공고를 내고 입찰 절차를 시작한다. 보류지는 소유권 분쟁이나 사업비 정산 등에 대비해 재건축 조합이 남겨둔 물량이다. 청담 르엘을 시공한 롯데건설에 따르면 이번 매각 대상은 '국민평형'인 전용면적 84㎡ 8가구와 최상층 펜트하우스 4가구다. 조합 측은 조합 공식 유튜브 채널을 통해 해당 가구 내부 구조와 조망을 담은 영상을 공개했다

  • 26.02.2407:00
    "강남, 분위기 달라졌다"…다주택자 급매 나와도 '더 내려간다' 관망
    "강남, 분위기 달라졌다"…다주택자 급매 나와도 '더 내려간다' 관망

    서울 강남권에서 한달여 만에 수천만 원 이상 가격을 낮춘 아파트 매매거래가 속속 나오고 있다. 오는 5월 양도소득세 중과를 앞두고 매물이 늘며 호가 하락세가 완연해진 가운데 이전 가격 대비 내려간 가격에 신고되는 사례다. 반면 여전히 기존 최고 가격보다 높은 신고가 사례도 드물지 않게 나온다. 서울 아파트 거래의 경우 당사자 간 약정 후 실제 거래가 체결되고 신고되기까지 일정한 시차가 있다. 이재명 대통령이 양도세

  • 26.02.2318:40
    與 보유세 좌담회…"세제 개편 없이 집값 안정 어려워"
    與 보유세 좌담회…"세제 개편 없이 집값 안정 어려워"

    "부동산 보유세 강화 등 세제 개편 없이는 집값 안정이 어렵다"는 주장이 23일 여당에서 나왔다. 오는 5월 9일 다주택자 양도소득세 중과 유예 종료를 앞두고 '보유세 정상화'를 공론화한 것이다. 국회 재정경제기획위원회 소속 진성준 더불어민주당 의원은 이날 국회 국토교통위원회 소속 윤종오 진보당 원내대표·손솔 정의당 의원 및 참여연대와 공동 개최한 국회 좌담회 '똘똘한 한 채의 역설, 부동산 세제 정상화 방안' 인사말

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.02.2310:59
    정성장 "김여정 VS 김주애 권력투쟁 가능성 희박"
    정성장 "김여정 VS 김주애 권력투쟁 가능성 희박"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD ■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(2월 20일) ※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 북한의 9차 당대회가 19일 개막했습니다. 최근 김정은 위원장의 딸 김주애의 세습과 관련해서 9차 당대회에서

  • 26.02.2015:42
    김윤형 "송영길 100% 전대 출마", 하헌기 "전략공천 해야"
    김윤형 "송영길 100% 전대 출마", 하헌기 "전략공천 해야"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 여러분 안녕하십니까. 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘은 하헌기 더불어민주당 전 부대변인과 김윤형 전 국민의힘 부대변인 모시고 핫이슈 관련해서 얘기 나누도록 하겠습니다. 소종섭 :민주당 얘기 좀 해볼까요? 송영길

  • 26.02.1915:25
    '젊은 서양인들'이 한국에 몰려온다
    '젊은 서양인들'이 한국에 몰려온다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 요즘 거리를 다니다 보면 외국인들이 많이 눈에 띈다. 어느 순간 그렇게 됐다. 서울이 뉴욕의 축소판이 된 것 같은 느낌이 들 때가 있다. 이 많은 외국인은 어디서 왔을까? 법무부 출입국 외국인정책본부의 통계월보에 따르면

  • 26.02.0511:23
    박원석 "전한길, 이석기보다 훨씬 더 위험"
    박원석 "전한길, 이석기보다 훨씬 더 위험"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 박원석 전 국회의원(2월4일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘은 박원석 전 의원과 함께 여러 가지 이슈들 짚어보도록 하겠습니다. 박원석 : 네, 안녕하십니까. 소종섭 : 오늘 장

  • 26.02.0314:25
    장성철 "한동훈의 알파와 오메가는 배지"
    장성철 "한동훈의 알파와 오메가는 배지"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 장성철 공론센터 소장(2월 2일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. 장성철 공론센터 소장과 함께 여러 가지 이슈들 짚어보도록 하겠습니다. 이재명 대통령 SNS 정치, 지난주 토요일부터 오늘 오전까지 9개를 올렸습니다.

이시각 랭킹 뉴스

10:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기