고창군 '청년농업인 스마트팜단지' 입주 청년농업인 모집

고창군은 성송면 판정리 일원에 오는 3월 준공 예정인 '청년농업인 스마트팜단지' 입주 청년농업인을 모집한다. 고창군 제공

AD

고창군이 오는 3월 준공 예정인 '청년농업인 스마트팜단지' 입주 청년농업인을 모집한다.

청년농업인 스마트팜단지는 고창군 성송면 판정리 190번지 일원에 4만9,775㎡ 규모로 만들어졌다. 단동형 2동, 연동형 3동, 스마트형 1동 등 2만800㎡ 규모의 온실 6동이 구축된다.

대상은 18세 이상 45세 이하 청년농업인 12개 팀이다. 고창군에 거주(주민등록 포함)하고 있어야 한다. 관외 거주자도 모집공고 마감일 전까지 고창군으로 주소를 이전할 경우 신청이 가능하다.

팀별로 1,500㎡ 규모의 온실이 배정된다. 수박, 멜론, 딸기, 토마토 등의 작물 특성에 맞춘 시스템을 구축해 입주 청년농업인의 재배 기술 습득과 안정적인 영농 정착에 도움이 될 것으로 기대된다.

입주를 희망하는 청년농업인은 고창군농업기술센터 청년스마트팜TF팀을 방문해 관련 서류를 제출하면 되며, 자세한 사항은 고창군청 고시·공고를 통해 확인할 수 있다.





AD

심덕섭 고창군수는 "스마트팜과 청년농업인은 지역 농업의 미래를 이끌 핵심 동력으로, 지속 가능한 농업 발전을 위한 중요한 기반이다"며 "청년농업인이 지역 농업의 핵심으로 자리 잡을 수 있도록 체계적인 현장 지도를 강화해 경쟁력 있는 농업인으로 성장하도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





호남취재본부 표영길 pyo7480@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>