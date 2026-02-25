대구교육박물관, 일제강점기 '여학생 일기' 만화로 펴내…90년전 학교생활 담겨

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

대구시교육청 교육박물관(홍진근 관장)은 2018년 개관 당시 발행했던 한글 번역본 '여학생 일기'를 청소년들이 보다 쉽고 친근하게 이해할 수 있도록 만화 형식으로 새롭게 재구성해 25일 발간했다

이번 만화책의 바탕이 된 원본 일기장은 1937년 당시 대구공립여자고등보통학교(현 경북여고 전신)에 재학중이던 한 여학생이 약 11개월간 기록한 것으로, 2007년 오타 오사무 교수(일본 동지사대학)가 서울의 한 헌책방에서 발견하며 세상에 알려졌다.

대구교육박물관이 펴낸 일제강점기 '여학생 일기'

이 자료는 일제강점기 교육 현실을 보여주는 매우 구체적이고 실증적인 사료로 평가받는다. 원본 일기장은 모든 내용이 일본어 경어체로 기록돼있고 담임교사의 검열을 거쳤다는 점에서 당시 학교 현장까지 깊숙이 침투했던 황국신민화 교육과 일제의 감시 체제를 생생하게 증언하고 있다.

만화로 보는 '여학생일기'는 원본 번역본의 내용 중 교육적·역사적 의의가 높은 부분을 선별해 총 12개의 에피소드로 구성했다. 교사의 검열을 의식해 정제된 언어로 쓰인 실제 일기 내용인 '겉일기'와 주인공의 내면 갈등을 상상으로 표현한 부분인 '속일기'로 나눠 일제강점기를 살아내야 했던 당시 학생들의 심리를 입체적으로 보여주고 있다.

주인공 '소심이'의 일기를 통해 일제강점기의 현실을 자연스럽게 느낄 수 있는데 특히 신사참배, 일본군 위문품 제작, 전투기 제작비 마련을 위한 우표 강매 등의 모습은 당시 학생들이 처한 시대적 상황을 잘 보여준다. 또한 성적 걱정, 진로 고민, 수학여행 등 오늘날 청소년과 다름없는 평범한 생활 모습도 함께 그려내 역사가 미처 기록하지 못한 당대 학생들의 생활사를 친숙하게 경험할 수 있도록 했다.

한편 만화책과 연계해 두 편의 애니메이션 영상도 함께 제작해 시각적 몰입감을 더했다. 대구교육박물관은 이번 만화책 및 애니메이션 제작을 통해 청소년들이 '만화'라는 친숙한 매체를 통해 역사에 흥미를 느끼고 교과 학습과도 연결되는 교육 효과를 얻을 수 있기를 기대하고 있다.

대구교육박물관은 오는 27일부터 '여학생일기' 만화책을 선착순 50명에게 배포할 예정이다. 만화책은 대구교육박물관 누리집을 통해서도 볼 수 있으며, 애니메이션은 대구교육박물관 유튜브를 통해 언제든 시청할 수 있다.





홍진근 관장은 "앞으로도 대구교육박물관은 역사적, 교육적 가치가 높은 소장 자료를 활용하여 청소년 눈높이에 맞춰 재해석하는 다양한 콘텐츠를 기획해 역사 교육의 저변을 넓혀 나가겠다"고 밝혔다.





