귀농 5년차 연평균 가구소득 3300만원…"농지·주택·일자리 등 정보제공 필요"

2025년 귀농귀촌 실태조사

도시에서 농촌으로 이주해 농사를 주업으로 생활하는 귀농 5년 차 가구의 연평균 수입이 3300만원으로 귀농 첫해보다 30% 이상 늘어난 것으로 조사됐다. 농촌에서 농업 이외의 직업을 주업으로 하는 귀촌의 경우 연평균 수입은 4215만원으로 나타났다.

농림축산식품부는 이같은 '2025년 귀농·귀촌 실태조사' 결과를 25일 발표했다. 이번 실태조사는 최근 5년간(2020~2024년) 귀농·귀촌한 6000가구를 대상으로 지난해 9~11월에 방문 면접조사 방식으로 진행됐다.

AD

실태조사에 따르면 귀농, 귀촌 경력 5년 차의 연평균 가구소득은 각각 3300만원, 4215만원으로 나타났다. 귀농, 귀촌 첫해 가구소득 2534만원, 3853만원과 비교하면 각각 30.2%, 9.4% 증가했다. 귀농 경력 5년 차의 연평균 가구소득은 평균 농가(5060만원·2024년)의 65.2% 수준이나, 농업소득은 1539만원으로 평균 농가(958만원)보다 오히려 60.6% 높았다. 농식품부는 귀농가구의 낮은 소득수준 원인으로 '경작 규모가 작고 짧은 영농경력'을 꼽았다.

귀농·귀촌 가구의 월평균 생활비는 각각 173만원, 204만원으로 귀농·귀촌 이전 239만원, 231만원에 비해 25.1%, 11.7% 감소한 것으로 집계됐다. 귀농 준비기간은 평균 27.4개월, 귀촌은 15.5개월이었다. 이들은 준비기간에 정착지역 및 주거·농지 탐색, 자금조달, 귀농귀촌교육 등의 활동을 수행했다. 연령이 낮을수록 준비기간은 짧았지만, 교육 참여는 높아 귀농을 보다 효율적으로 준비하는 것으로 나타났으며, 귀농 교육 참여율은 영농규모에 비례하는 것으로 조사됐다.

귀농은 농촌에서 태어나 도시 생활 후 연고가 있는 농촌으로 이주하는 '유(U)'형이 73.0%로 대부분을 차지했다. 귀촌은 도시 출신자가 농촌으로 이주하는 '아이(I)'형이 48.7%로 가장 많았다.

귀농 이유는 자연환경(33.3%)과 가업승계(21.7%), 농업의 비전 및 발전 가능성(13.5%) 순이었다. 귀촌의 경우 농산업 외 직장 취업(14.3%), 자연환경(13.8%), 정서적 여유(13.3%) 순으로 조사됐다. 하지만 30대 이하 청년층의 귀농 이유로는 최근 7년 연속 농업의 비전 및 발전 가능성이 27.3%로 가장 높은 순위를 나타냈다. 가업승계를 포함한 농업의 미래를 보고 귀농하는 청년층의 비중도 꾸준하게 50~60%를 유지했다.

귀농·귀촌 가구는 농지·주택·일자리 등 정보제공을 가장 필요한 정부 정책으로 꼽았다. 귀농·귀촌 10가구 중 7가구가 귀농·귀촌 생활에 만족하는 것으로 나타났다. 또 귀농가구의 71.4%와 귀촌가구의 51.4%는 지역주민과 '관계가 좋다'고 응답했으며, 대부분(귀농가구 97.0%·귀촌가구 86.3%)이 현재 거주 지역에 계속 거주할 생각인 것으로 나타났다.





AD

윤원습 농식품부 농업정책관은 "정부는 귀농귀촌종합센터를 중심으로 농업일자리 탐색·체험교육, 청년귀농 장기교육, 온라인 귀농귀촌교육 등 귀농귀촌 희망자의 특성에 맞춘 귀농·귀촌 교육을 더욱 충실하게 추진하겠다"며 "귀농·귀촌 종합포털 '그린대로'에 보다 폭넓고 다양한 정보를 맞춤형으로 제공함으로써 귀농·귀촌을 준비하는 이용자들의 편의성을 더욱 높여 나갈 계획"이라고 말했다.





세종=주상돈 기자 don@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>