포천시, 민선8기 공약 추진율 77.5%…시민 체감 성과 가시화

경기 포천시는 지난 24일 포천시청 시정회의실에서 '2026년 공약추진평가단 추진상황 보고회'를 개최하고, 민선8기 공약사업 전반의 추진 현황을 점검했다.

포천시가 지난 24일 포천시청 시정회의실에서 '2026년 공약추진평가단 추진상황 보고회'를 개최하고 있다. 포천시 제공

이날 보고회에는 포천시장을 비롯한 간부공무원과 공약추진평가단원이 참석해 주요 공약의 이행 실적과 향후 추진 전략을 논의했다.

이날 보고에 따르면 민선8기 공약은 총 153건 가운데 74건을 완료했고, 75건은 정상 추진 중이며, 미착수·보류 사업은 4건으로 집계됐다. 2025년 말 기준 공약 평균 추진율은 77.5%이며 이는 전년 대비 9.2% 상승한 수치다. 이러한 수치는 공약 이행이 계획 중심의 단계에서 벗어나 가시적인 성과가 나타나는 국면에 접어들었음을 보여준다.

특히 지난해는 △아리움 체육센터 건립 △한여울 파크골프장 1단계 조성 △초가팔리 저수지 수변공원 조성 등 주요 생활밀착형 사업이 완료됐다. 앞으로 △청성산 종합개발 △포천 블루웨이 조성 등 대규모 핵심 사업을 차질 없이 추진해 일상 속 변화로 이어지도록 한다는 방침이다.

이와 함께 시는 2026년 시정 운영의 핵심 방향을 '민생'과 '정주 여건'에 두고 △민생 안정과 지역경제 활력 제고 △교육·돌봄 서비스 강화 △첨단산업 육성 △정주여건 개선 및 주차장 등 생활 인프라 확충 △매력적인 관광도시 조성 등 5대 분야에 행정 역량을 집중할 계획이다.

보고회에 참석한 공약추진평가단 위원은 "생활과 밀접한 분야에서 가시적인 성과가 나타나고 있다"며 "안전하고 편리한 도시 조성을 위해 지속적인 노력을 이어가 달라"고 말했다.

포천시 관계자는 "그동안 추진해 온 공약들이 점차 시민의 삶 속 변화로 이어지고 있다"며 "이행률 수치에 그치지 않고, 실제 체감 성과로 연결될 수 있도록 남은 기간에도 책임 있게 추진하겠다"고 밝혔다.





포천시는 앞으로도 공약추진평가단과의 정례적인 점검과 지속적인 소통을 이어가며 공약 이행 과정의 투명성과 객관성을 강화하고, 시민 중심의 책임 행정을 지속해 나갈 계획이다.





포천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

