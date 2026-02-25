동아제약, '배란 테스트기' 출시…색상차트로 판독 편의 높여

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

동아제약은 배란일 예측을 돕는 체외진단 의료기기 '이체크 굿뉴스 배란 테스트기'를 출시했다고 25일 밝혔다.

동아제약, 판독 편이성을 높인 '이체크 굿뉴스' 배란 테스트기 출시. 동아제약

이번 신제품은 동아제약의 자가진단 테스트기 브랜드인 '이체크(E-CHECK)'가 임신 테스트기와 갱년기 테스트기에 이어 약 3년 만에 내놓는 신규 라인업이다.

기존 배란 테스트기는 임신 테스트기와 달리 결과선의 유무가 아닌 대조선 대비 발색 농도를 비교해 배란 여부를 판단하는 방식이다. 이로 인해 배란일이 아님에도 옅은 결과선이 나타날 수 있어 소비자가 즉각적으로 결과를 해석하기 어렵다는 한계가 있었다.

동아제약은 이를 개선하기 위해 색상차트를 함께 제공한다. 사용자는 테스트 결과선의 발색 정도를 색상 차트와 즉각적으로 비교해 직관적이고 명확하게 결과를 판독할 수 있다.

동아제약은 10년 이상 임신 테스트기를 운영하며 쌓은 품질 관리 역량과 소비자 사용 경험을 이번 신제품에 적용했다고 설명했다.





동아제약 관계자는 "임신 준비 단계부터 확인 단계까지 아우르는 통합 자가진단 라인업을 구축하게 됐다"며 "이체크는 여성 건강 영역에서 자가진단 제품 포트폴리오를 지속적으로 확대해 나갈 것"이라고 말했다.





곽민재 기자 mjkwak@asiae.co.kr

