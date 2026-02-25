대구 동구 청년 채용하면 월 90만원 6개월 지원…동구청, 참여기업 12곳 모집

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

대구 동구청(구청장 윤석준)은 26일부터 3월 20일까지, 청년일자리 선도 사업에 참여할 기업과 청년을 모집한다.

이 사업은 올해 시작하는 신규사업으로 첨단의료복합단지, 의료R&D지구 내 의료기기 제조·연구개발 기업이나 동대구벤처벨리 내 IT 기업이 동구에 주소를 둔(예정 포함) 만 39세 이하 청년을 신규 정규직으로 채용할 경우 가능하다.

기업에는 6개월 동안 월 90만원씩 초기 인건비를 지원하고, 청년에게는 6개월 이상 근속할 경우 60만원(1회) 인센티브를 지원하는게 핵심이다.

모집 규모는 최대 12개 기업(12명 청년)이며, 자세한 사항은 동구청 홈페이지와 일자리경제과를 통해 확인할 수 있다.





윤석준 동구청장은 "청년일자리 선도 사업이 우수한 지역 인재들의 채용과 지역 경제문제 회복에 기여하는 사업으로 정착되기를 바라며, 앞으로도 동구가 청년이 모이는 활력있는 경제도시로 나아갈 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.





