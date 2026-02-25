경기도일자리재단, 청년 채용 기업에 3개월분 인건비 지원

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기도일자리재단이 청년을 채용하는 기업에 3개월분 인건비를 지원한다.

도 일자리재단은 도내 미취업 청년과 중소기업 및 사회적기업 간 일자리 미스매치를 보완하고 청년의 안정적인 노동시장 진입을 지원하기 위해 '2026년 경기청년 일자리 매치업 플러스' 참여기업을 모집한다고 25일 밝혔다.

모집 유형은 일반형과 북부특화형으로 구분된다.

일반형은 기업이 참여 청년에게 도 생활임금 이상을 지급하면 해당 기준 급여의 80%(월 최대 약 210만원)을 3개월간 지원한다. 북부특화형은 기업이 올해 최저임금 이상을 지급하는 경우 해당 기준 급여의 최대 100%(월 최대 약 216만원)를 3개월간 지원한다.

신청 대상은 공고일 기준 경기도에 사업장을 둔 중소기업 또는 사회적기업이다. 도내 거주 19세 이상 39세 이하 청년을 정규직으로 채용할 계획이 있는 기업이어야 한다. 북부특화형은 경기도 북부 지역에 사업장을 둔 기업만 신청할 수 있다.

참여를 희망하는 기업은 이달 27일까지 잡아바 어플라이 누리집(apply.jobaba.net)을 통해 온라인으로 접수하면 된다.





윤덕룡 도 일자리재단 대표이사는 "구직에 어려움을 겪는 도내 청년들이 양질의 일자리에서 역량을 펼칠 수 있도록 적극 지원하겠다"며 "도내 중소기업과 사회적기업의 적극적인 참여를 바란다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr

