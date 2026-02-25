시지바이오, 흡수성 봉합사 '두스' 일본 수출

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"국내 특허 기반 구조적 차별성 평가…일본 현지 수요로 연결"

시지바이오는 프리미엄 흡수성 봉합사 '두스(DOOTH)'를 일본에 수출했다고 25일 밝혔다.

시지바이오의 흡수성 프리미엄 봉합사 ‘두스(Dooth)’. 시지바이오

AD

두스는 2024년 11월 국내 출시된 에스테틱용 흡수성 봉합사 제품이다. 현재 식품의약품안전처로부터 확증 임상시험계획 승인을 받고 다기관 임상이 진행 중이다.

별도의 묶음 과정 없이 조직에 고정되도록 설계된 것이 특징이다. T자형 구조와 복합 돌기를 적용한 국내 특허 기반 설계를 통해 조직 고정력과 유지력을 높였다. 양방향 서로 다른 구조를 적용해 장시간 유지력을 구현하는 구조다. 제품 라인업은 DREAM, TRUE, SHORTS 등 세 가지로 구성됐다. 적용 부위와 시술 목적에 따라 선택할 수 있도록 했다.

시지바이오는 일본 수출에 앞서 인도네시아에도 해당 제품을 공급한 바 있다. 회사는 해외 공급 경험을 기반으로 글로벌 에스테틱 시장 확대를 추진한다는 계획이다. 향후 확증 임상 결과를 토대로 유럽 CE 인증, 미국 FDA, 중국 NMPA 등 글로벌 인허가 절차를 단계적으로 추진할 예정이다.





AD

유현승 시지바이오 대표는 "이번 일본 수출은 제품 경쟁력이 높은 기준의 시장에서 평가받은 결과이자 글로벌 시장에서 이어지고 있는 관심과 수요를 확인한 사례"라며 "앞으로도 두스를 비롯해 럭스(LUXX) 등 흡수성 봉합사 브랜드를 기반으로 해외 시장 확대를 가속화하고 글로벌 에스테틱 시장에서 입지를 더욱 강화해 나가겠다"고 덧붙였다.





박정연 기자 jy@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>