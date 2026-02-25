'무료+수당' 문화콘텐츠 사관학교…광주, 청년 100명 뽑는다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

AI·게임·웹툰 등 4대분야 1천시간 실무교육

7개월 집중과정 3월27일까지 모집

광주시가 교육비 전액 무료에 수당까지 지원하는 문화콘텐츠 실무 교육 과정 'GCC사관학교' 3기 교육생 100명을 모집한다. 생성형 인공지능(AI) 기반 커리큘럼을 새로 도입한 7개월 집중 과정으로, 콘텐츠 분야 취업을 준비하는 청년들에게 실무 경험 기회를 제공하는 것이 핵심이다.

광주광역시는 문화콘텐츠 산업 전문인력 양성을 위해 'GCC사관학교' 3기 교육생을 오는 3월 27일까지 모집한다고 25일 밝혔다. 지원 대상은 콘텐츠 분야에 관심 있는 만 18세부터 39세까지 전국 청년 미취업자다. 서류심사와 면접을 거쳐 4월 3일 최종 합격자를 발표한다.

'GCC사관학교' 3기 교육생 모집 웹자보. 광주시 제공

GCC사관학교는 광주시와 문화체육관광부, 광주정보문화산업진흥원이 운영하는 문화콘텐츠 인재 양성 플랫폼이다. 현장 중심 교육과 기업 연계 프로그램을 통해 실무형 콘텐츠 인력을 육성하는 데 목적을 두고 있다. 경쟁률은 1기 2.6대 1, 2기 3대 1로 상승세를 보였다. 지금까지 1기 132명, 2기 106명이 수료했다.

교육은 4월13일 개강해 약 7개월간 진행된다. 실감콘텐츠·게임·애니메이션·웹툰 등 4대 핵심 분야를 중심으로 총 1000시간의 단계별 실무 교육이 운영된다. 기업 연계 팀프로젝트와 직무실습(인턴십) 프로그램을 통해 실제 산업 현장 경험을 제공한다. 올해부터는 생성형 AI 기술을 콘텐츠 제작 과정에 적용한 교과과정을 도입한다.

교육은 광주실감콘텐츠큐브와 광주영상복합문화관에서 진행되며 교육비는 전액 무료다. 기본·심화 과정에는 하루 최대 2만원의 교육수당을, 팀프로젝트 기간에는 월 최대 70만원의 실습수당을 지원한다. 현직 전문가 특강, 1대1 멘토링, 취업박람회, 우수 교육생 해외연수, 취·창업 지원 프로그램도 운영한다.





지원은 GCC사관학교 공식 누리집에서 가능하며, 문의는 GCC사관학교 운영국으로 하면 된다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr

