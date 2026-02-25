"밤에도 굿샷" 화천군, 용암리·사내면 파크골프장 야간 조명 설치

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

군, 파크골프장 조명시설 대폭 확대

야간 라운딩 가능 구장 3곳으로 늘어

강원도 화천군이 지역 파크골프장의 조명시설을 대폭 확대한다.

야간파크골프. 화천군 제공

화천지역 동호인들이 시간에 구애받지 않고, 파크골프를 마음껏 즐길 수 있도록 하기 위해서다.

화천군은 오는 3월부터 하남면 용암리 파크골프장과 사내면 사창리 파크골프장에 각각 조명타워 설치 사업에 착수한다.

용암 파크골프장에는 15m 높이의 조명 4대가, 사내 파크글프장에는 같은 높이의 조명 7대가 이르면 4월까지 설치된다.

화천군은 이미 지난 2021년 11월 하남면 거례리 산천어 파크골프장 제1구장에 조명을 설치한 바 있다.

이에 따라, 상반기 중 화천지역에서 야간에도 파크골프를 즐길 수 있는 구장은 모두 3개 코스로 늘어날 전망이다.

조명이 설치된 구장에서는 야간은 물론 이른 새벽에도 파크골프를 즐길 수 있다.

실제 산천어 파크골프장 제1구장은 새벽 6시부터 밤 9시까지 운영 중이다. 지금도 동트기 전 이른 새벽부터 많은 군민들이 파크골프를 치며 건강을 관리하고 있다.

떄문에 파크골프를 생활체육으로 즐기는 군민들의 만족도도 더욱 높아질 것으로 기대된다.





최문순 화천군수는 "화천군민들이 출근 전에도, 출근 후에도 시간에 구애받지 않고 파크골프를 즐길 수 있는 환경을 만들기 위해 최선을 다하고 있다"고 했다.





화천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

