제주항공, 김포~제주 하늘길 확대…하루 최대 26회 운항

3월29일부터 하루 왕복 4회 증편… 1시간에 2회꼴 운항

하루 1500여석 추가 공급… 이용객 이동 편의 제고

제주항공은 하계 스케줄이 시작되는 오는 3월29일부터 김포~제주 노선에 하루 왕복 4회 증편 운항한다고 25일 밝혔다.

제주항공은 정기편 기준 하루 최대 22회 왕복 운항 중인 김포~제주 노선을 하루 4회 늘려 최대 왕복 26회 운항한다. 이는 김포~제주 노선을 운항하는 항공사 중 가장 많은 운항 횟수다.

이번 증편으로 김포~제주 노선에는 하루 1500여석이 추가로 늘어난다. 제주항공은 이 노선을 1시간에 2회 정도 운항하게 돼 제주 여행객과 제주도민의 이동 편의가 향상될 것으로 기대하고 있다.

국토교통부 항공정보포털시스템에 따르면 지난해 김포~제주 노선에서 제주항공을 이용한 탑승객은 총 251만4500여명이다. 김포~제주 노선 전체 탑승객 1483만5900명 중 16.9%이며 저비용항공사(LCC) 중 가장 많았다.

올해 1월 김포~제주 노선 탑승객 수는 22만7400여명으로 지난해 1월 16만4100여명보다 38.6% 증가했으며 LCC 중에서는 가장 많은 인원이 이용했다.





제주항공 관계자는 "이용객들이 원하는 시간에 편리하게 제주와 김포를 오갈 수 있도록 하늘길을 확대하고 있다"며 "안전을 최우선으로 안정적인 운항을 이어가고 고객 선택의 폭을 넓히는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.





