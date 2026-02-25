[오늘의신상]양치가 서툰 어린이를 위한 치약

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

LG생활건강 '페리오 키즈 효소의 발견' 출시

양치 후 8시간 지속 '활성 효소'

충치 원인 물질 추적 및 분해

LG생활건강은 양치가 서툰 어린이들의 치아에 남아있는 충치 원인 물질을 활성 효소가 추적하고 분해해 효과적인 충치 예방을 돕는 '페리오 키즈 효소의 발견' 치약 2종을 출시했다고 25일 밝혔다.

이번 신제품은 어린이들의 칫솔질이 치아 굴곡면과 틈새까지 꼼꼼히 닿지 못해 충치가 생기기 쉬운 점에 착안해 개발됐다. 활성 효소 성분이 치아 구석구석 남은 충치 원인 물질 '프라그'를 찾아내 분해하는 새로운 개념의 제품을 국내 최초로 출시 했다.

페리오 키즈 효소의 발견 치약을 사용해 양치질을 하면, 양치 후에도 8시간 동안 당 분해에 특화된 '덱스트라나제' 활성 효소가 잔류하면서 치아 사이 충치 원인 물질을 추적하고 분해한다. 인체적용시험을 통해 제품 사용 시 충치 원인 물질 프라그 87.5% 감소 효과를 확인하였으며, 효능평가를 통해 눈에 보이지 않는 충치 원인균 99.9% 억제 효과를 확인했다.

과일 유래 효소 성분과 함께, 세계보건기구(WHO)에서 어린이 충치 예방을 위해 사용을 권장하는 고불소 치약 기준에 부합하도록 1450ppm의 불소 성분이 포함된 것이 특징이다. 이밖에도 어린이들이 거부감 없이 사용할 수 있는 맵지 않고 부드러운 민트향과 달지 않고 상쾌한 포도향이 적용됐으며, 10가지 성분 무첨가 처방을 사용했다.

LG생활건강은 신제품 출시를 기념해 오는 3월 1일까지 네이버 스토어에서 진행되는 '키즈위크' 행사에 참여해 다양한 론칭 기념 혜택을 제공한다. 아울러 인기 유튜브 채널 'A급 장영란'과의 협업 콘텐츠를 공개하며 자녀들의 양치 습관으로 고민하는 고객들에게 효소의 발견 치약을 소개할 계획이다.





LG생활건강 관계자는 "양치질이 서툴거나, 간식을 자주 먹는 등 우리 아이의 일생에 한번뿐인 소중한 영구치의 충치가 걱정되는 부모님들께 든든한 지킴이 역할을 할 수 있도록 신제품 키즈 효소 치약을 개발했다"며 "칫솔이 닿기 힘든 치아 구석구석까지 8시간 활성 효소가 케어해주는 '페리오 키즈 효소의 발견' 치약으로 매일 반복되는 '양치 전쟁'을 끝내보시기를 바란다"고 말했다.





